Tesla kusi Polaków

Od 2700 do 3500 euro miesięcznie będzie można zarobić w budowanej właśnie nieopodal Berlina wielkiej fabryce Tesli. To kilka razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Zapotrzebowanie na pracę już teraz jest tam tak duże (to ma być największa fabryka Tesli na świecie), że firma poszukuje także niewykwalifikowanych pracowników i nawet nie wymaga znajomości języka niemieckiego (wystarczy angielski). Mało tego, potencjalni pracownicy nie muszą wcale mieszkać w Niemczech, wystarczy, żeby czas dojazdu do pracy nie przekraczał dwóch godzin. Tymczasem budowana fabryka leży zaledwie niecałą godzinę drogi od polskiej granicy. Na chętnych czeka 7 tys. miejsc pracy, więc z pewnością znaczna część z nich może okazać się dla Polaków co najmniej interesująca.