Tesla chce rozwijać produkcję akumulatorów w Kalifornii

Projekt w ramach którego Tesla realizowałaby tę inwestycję nosi nazwę Roadrunner i stanowi element działań Tesli mających na celu opracowanie własnych baterii do samochodów elektrycznych, które są najdroższym komponentem tego typu pojazdów – poinformował Reuters. Tesla poinformowała, że obecnie we Fremont realizowana jest produkcja baterii na niewielką skalę i wystąpiła do władz miejskich o pozwolenie na rozbudowę zakładu. Inwestycja, wraz z instalacją niezbędnego wyposażenia do produkcji, mogłaby być zrealizowana w ciągu trzech miesięcy.