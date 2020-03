Targi Taipei AMPA 3-w-1 przełożone na 21-24 października 2020 r

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników, najważniejsze targi motoryzacyjne AMPA 3-w-1 (Taipei AMPA, Autotronics Taipei i Motorcycle Taiwan) organizowane przez TAITRA, które pierwotnie zaplanowane były na 15–18 kwietnia, zostały przełożone na 21-24 października. Targi te odbędą się w Taipei Nangang Exhibition Centre, Hall 2 (TaiNEX 2).

Tajwański przemysł części samochodowych posiada bardzo dobrze rozwinięty łańcuch dostaw, o wartości eksportu sięgającemu 65,3 milionów USD (do listopada 2019 r.), co czyni go jedną z najbardziej konkurencyjnych gałęzi przemysłu na Tajwanie. Ta wartość eksportu odpowiada sile targów AMPA, które są czwartą co do wielkości platformą biznesową dla rynku części samochodowych na świecie, przyciągając rocznie ponad 1400 wystawców na 4000 stoisk. Nawet 7000 odwiedzających z ponad 140 krajów i regionów przybywa na targi AMPA, by nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Oprócz stałej strefy części samochodowych, elektroniki samochodowej, motocykli i części motocyklowych, obecne będą także pojazdy elektryczne oraz strefa Inteligentnego Systemu Transportu, czyli najnowsze trendy technologiczne w branży motoryzacyjnej, promujące rozwiązania nie tylko z teraźniejszości, ale i z przyszłości. Zarówno trendy dotyczące pojazdów elektrycznych, jak i fora międzynarodowe poświęcone inteligentnemu transportowi są najgorętszymi tematami AMPA. Organizatorzy, by jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę gości stawiają na spotkania B2B, premiery produktów, a nawet możliwości jazdy testowej pojazdami autonomicznymi. Biura zagraniczne TAITRA już promują przełożone targi AMPA 3-w-1, by zaprosić jeszcze więcej kupujących i podnosząc markę targów AMPA na jeszcze wyższy poziom.