Szkolenie dla branży motoryzacyjnej Global MMOG/LE w najnowszej wersji 5 we Wrocławiu w dniach 1 i 2 października 2020 r.

Przemysł motoryzacyjny jest obecnie w trakcie głębokich oraz gwałtownych przemian. Global MMOG/LE to zaawansowany standard samooceny dostawców wymagany przez dominującą liczbę producentów samochodów m.in.: Renault, Ford, GM, JLR, PSA, FCA.

DSR jest jedyną w Polsce autoryzowaną przez organizację Odette International firmą prowadzącą szkolenia Global MMOG/LE w najnowszej wersji 5 (więcej na stronie http://bit.ly/MMOGLEOdette ).

W wersji piątej nowymi elementami standardu MMOG/LE są między innymi:

Dopasowanie wymagań do treści standardu IATF 16949 w obszarach oceny efektywności dostawców

Tworzenie planów naprawczych czy zaangażowanie poddostawców w proces ciągłego doskonalenia procesów w łańcuchu dostaw

Zwiększenie nacisku na potrzebę skutecznego zarządzania ryzykiem

Wskazanie potrzeby wprowadzenia komunikacji EDI ze wszystkimi partnerami biznesowymi

W trakcie szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

Wprowadzenie: geneza i koncepcja MMOG/LE (dzień 1)

Zawartość arkusza samooceny MMOG/LE w wersji 5 (dzień 1)

Przejście przez proces samooceny MMOG/LE w wersji 5 (dzień 1)

Praktyczna obsługa nowej aplikacji MMOG.np (dzień 2)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie https://www.dsr.com.pl/mmog-szkolenie/

DSR jest dostawcą rozwiązań IT, zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma świadczy również usługi doradcze i szkoleniowe, niezbędne do obsługi aplikacji biznesowych DSR 4FACTORY oraz oferuje kompleksowe wsparcie i opiekę w zakresie ich utrzymania i rozbudowy. Oprogramowanie i usługi z portfolio DSR 4FACTORY, są stale rozwijane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw produkcyjnych, w celu poprawy ich produktywności oraz zwiększenia konkurencyjności. DSR to obecnie jedno z największych centrów kompetencyjnych dla firm produkcyjnych w Polsce (ponad 50 doświadczonych ekspertów: konsultantów, kierowników projektów, analityków i programistów). Kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych osiągających w sumie ponad 25 mld złotych przychodu rocznie.