Światowa premiera Urbino 15 LE electric

Dzisiaj swoją premierę miał nowy model autobusu elektrycznego w portfolio marki Solaris – Urbino 15 LE electric. To pierwszy autobus elektryczny Solarisa, który jest dedykowany zarówno do przewozów miejskich, jak i międzymiastowych. Właśnie dlatego premiera pojazdu jest dla Solarisa i branży niezwykle istotnym krokiem naprzód w transformacji transportu na bezemisyjny. Urbino 15 LE electric umożliwi przewoźnikom transportu publicznego wyznaczenie bezemisyjnych tras nie tylko w mieście, ale i poza nim. Autobus będzie znakomitą ekologiczną alternatywą dla modeli spalinowych wykorzystywanych obecnie w segmencie pojazdów międzymiastowych.

20 października 2020 roku o godzinie 12:00 odbyła się internetowa premiera nowego autobusu elektrycznego marki Solaris – Urbino 15 LE electric. Producent zapowiadał odsłonę nowego bateryjnego modelu jeszcze na początku roku, przed wybuchem koronawirusa w Europie. Właśnie z powodu trudnych czasów pandemii Solaris zdecydował się na premierę online w interaktywnej formule, chcąc dotrzymać danego klientom słowa, ale też zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.

Elektryczna nowość Solarisa zaskakuje elastycznością rozwiązań. Charakterystyka autobusu low entry (niskowejściowego), duży zasięg na jednym ładowaniu i duża paleta wyboru dodatkowego wyposażenia spełnią potrzeby zarówno ruchu miejskiego, jak i podmiejskiego. Ponadto bogata oferta rozwiązań technicznych pozwolą idealne dobrać konfigurację do indywidualnych potrzeb operatora.

Sercem Urbino 15 LE electric jest elektryczny silnik centralny o mocy 300 kW. Dla jeszcze większej sprawności i mniejszego zużycia energii instalację napędową wykonano w nowatorskiej technologii SiC, czyli z wykorzystaniem układów opartych o węglik krzemu. Silnik chłodzony jest cieczą a napęd przenoszony jest na drugą oś pojazdu. Układ napędowy napędzany jest energią pochodzącą z zestawu 6 baterii o łącznej pojemności 470 kWh. 4 packi zamontowano w tylnej części pojazdu, 2 zaś są umieszczone na dachu.

Zastosowane baterie najnowszej generacji Solaris High Energy+ oferują zasięgi nawet kilkuset kilometrów na jednym ładowaniu. Między innymi dlatego autobus ten jest odpowiedzią na oczekiwania przewoźników miejskich, ale także międzymiastowych. Ładowanie magazynów energii w nowym modelu jest możliwe w tzw. szybki sposób, poprzez pantograf – zarówno klasyczny, umieszczony na dachu pojazdu, jak i odwrócony, czyli opuszczany na autobus ze stacji ładowania. Ponadto każdy model trójosiowego elektryka wyposażony jest w złącze plug-in do ładowania pojazdów na terenie zajezdni. Dla wygody klientów producent przewidział 4 możliwości umieszczenia wtyczki ładowania w autobusie – może być ona umiejscowiona nad pierwszą osią po lewej lub po prawej stronie pojazdu, z przodu autobusu lub z tyłu.

W premierowym modelu zastosowano system klimatyzacji z funkcją grzania pompą ciepła, która do uzyskania odpowiedniej temperatury w pojeździe wykorzystuje ciepło pochodzące z zewnątrz. Rozwiązanie to pomaga zwiększyć efektywność energetyczną pojazdu, co bezpośrednio przekłada się na większy zasięg. Urządzenie używa jako czynnika roboczego dwutlenku węgla. Urbino 15 LE electric zapewnia podróżującym komfortowe warunki nie tylko ze względu na cichą i płynną pracę silnika, mniejsze wibracje i brak jakichkolwiek spalin.

Urbino 15 LE electric to nowoczesne połączenie bezpieczeństwa, komfortu i stylu. W klimatyzowanym wnętrzu prezentowanego autobusu mieszczą się 53 fotele, w których podróż jest odpoczynkiem i przyjemnością. Dodatkowe dwa siedzenia są rozkładane. Ponadto dwa miejsca siedzące w premierowym pojeździe są wyposażone w ISO-FIX, czyli system, który umożliwia mocowanie fotelików dziecięcych. Pasażerowie mający pod opieką dzieci z pewnością docenią to bezpieczne i praktyczne rozwiązanie. Warto wspomnieć, że w wersji dwudrzwiowej Urbino 15 LE electric może znaleźć się aż 65 miejsc siedzących.

Infrastruktura pojazdu została zaprojektowana zgodnie ze standardami ITxPT. Trzy duże wyświetlacze stworzone przez inżynierów firmy Solaris zapewniają czytelne informacje dla pasażerów. Ponadto Urbino 15 LE electric jest w pełni przystosowane do integracji z autorskim systemem zdalnego zarządzania flotą eSConnect, który zapewnia pełną telemetrię, analizę danych i serwisowanie nie tylko usterek, które już wystąpiły, ale także niektórych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości.

Elektryczny napęd i innowacyjne systemy, w które wyposażony jest nowy model elektryczny marki Solaris zagwarantują kierowcy komfortową i bezpieczną jazdę. Interaktywny panel z ekranami dotykowymi łączy w sobie wiele zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa. Począwszy od ostrzeżeń o zapięciu pasów, automatyczne włączanych świateł i wycieraczek, poprzez szerokokątne kamery w miejscu lusterek bocznych, które zapewniają doskonałą widoczność, na aktywnym systemie wsparcia kierowcy Mobileye Shield+ kończąc. Dzięki tym nowatorskim rozwiązaniom bezpowrotnie znika problem tzw. martwych pól. Co więcej, Mobileye Shield+ znacznie obniża ryzyko bezpośrednich kolizji z pieszymi oraz pojazdami, wykrywając ich obecność wokół pojazdu i informując o tym kierowcę za pomocą dźwiękowych i wizualnych alertów.

Pierwsze dwa egzemplarze Solarisów Urbino 15 LE electric powstały głównie z myślą o przewoźnikach skandynawskich. Stąd też w prezentowanym autobusie specjalne rozwiązania zgodne z normami „Busnordic” oraz tzw. pakietem skandynawskim. Z myślą o surowych warunkach, w autobusie zadbano więc o wyposażenie zapewniające komfort termiczny i wygodę podróżowania. Pojazdy tego typu mogą także posiadać inne elementy ułatwiające pracę w trudnych warunkach, takie jak dodatkowe długie światła, piasecznica czy schowek na łańcuchy śniegowe.

Solaris posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji piętnastometrowych, trójosiowych autobusów – producent dostarczył do swoich klientów już blisko 1300 pojazdów tego typu. Premierowe Urbino 15 LE electric to pierwszy model zbudowany w oparciu o rozwiązania stosowane w pojazdach nowej generacji. Co ważne, to nowy produkt, który – po raz pierwszy w historii firmy – został stworzony wyłącznie z myślą o napędach bezemisyjnych.

Zapis premiery dostępny jest pod adresem:

www.solarisbus.com/premiera