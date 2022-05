Strategiczne partnerstwo Scania Polska, Ekoenergetyka i Ekoen

Fot. Scania

Celem kooperacji jest obniżanie śladu węglowego w transporcie oraz dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań w zakresie elektrycznych pojazdów ciężarowych i systemów ich ładowania.

W ramach współpracy z Ekoenergetyka-Polska dostarczane będą kompleksowe rozwiązania w postaci systemów szybkiego ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych.

W ramach współpracy z Ekoen pierwsze ogólnodostępne HUBy szybkiego ładowania dla pojazdów ciężarowych zostaną uruchomione przy serwisach Scania m. in. w Nadarzynie, Choroszczy k. Białegostoku oraz w Gliwicach.

Utrzymanie dominującej pozycji Polski w unijnym transporcie drogowym będzie możliwe dzięki zapewnieniu konkurencyjności polskich firm transportowych w zakresie zrównoważonego rozwoju – czytamy w komunikacie. Rozwój technologii i systemów szybkiego ładowania postępuje wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem elektrycznych napędów w pojazdach ciężarowych i dostawczych. „Wyłącznie wspólne działanie prawodawców, dostawców rozwiązań transportowych i infrastruktury oraz użytkowników transportu może stanowić o powodzeniu tej strategii” – podkreślają firmy.

– To ważny dzień dla rozwoju elektromobilności ciężkiego transportu w Polsce. Elektryfikacja stanie się faktem jedynie przy współpracy partnerów specjalizujących się w dostarczaniu energii oraz infrastruktury. Tylko tak możemy wprowadzić do ruchu elektryczne pojazdy ciężarowe i przyczynić się do dekarbonizacji oraz konkurencyjności polskiego transportu. Jeśli chcemy przyspieszyć zmianę w kierunku zrównoważonego transportu, nie możemy oglądać się na innych, musimy działać tu i teraz – komentuje Wojciech Rowiński dyrektor generalny Scania Polska SA.

Systemy szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych

Ekoenergetyka to spółka technologiczna, która projektuje i produkuje infrastrukturę szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych dla wielu sektorów rynku e-mobility. Zielonogórskie przedsiębiorstwo dostarcza systemy szybkiego ładowania wysokiej mocy m.in. dla RATP Paryż i miejskiego przewoźnika SWM Monachium. Obecnie już ponad 2500 stacji z logo Ekoenergetyki działa w 26 krajach, m.in. w Polsce, Niemczech, Holandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii, Francji, Singapurze i Brazylii.

– Dzięki partnerstwu ze Scania Polska wskazujemy kierunek rozwoju zeroemisyjnego ciężkiego transportu. Połączenie technologii pojazdów i systemów szybkiego ładowania w dynamicznie rozwijającym się sektorze transportu ciężkiego dowodzi, że zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania jest ogromne i już teraz wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów. Najnowsze technologie, ale też wieloletnie doświadczenie, przyczyniają się do jeszcze szybszego rozwoju zeroemisyjnego transportu ciężkiego – podsumowuje Bartosz Kubik, prezes zarządu i współzałożyciel Ekoenergetyka-Polska SA.

HUBy ładowania pojazdów elektrycznych

Ekoen w ramach realizacji Programu „EKOEN-100” deklaruje gotowość ścisłej współpracy z liderami rozwoju elektromobilności w kontekście m.in. lokalizacji pod budowę HUBów ultraszybkiego ładowania. Celem niniejszej współpracy jest stworzenie sieci ultraszybkich HUBów Ekoen eTruck przeznaczonych głównie dla ciężarowych pojazdów elektrycznych.

– Jestem przekonany, że unikalny w skali naszego kraju koncept HUBu EKOEN eTruck oraz strategiczna współpraca ze Scania Polska przyspieszą proces elektryfikacji transportu ciężkiego w Polsce – podobnie jak miało to miejsce w przypadku rynku autobusów elektrycznych, w rozwoju którego braliśmy udział – mówi Bartosz Kubik, prezes zarządu Ekoen.

HUBy Ekoen eTruck powstaną m.in. przy serwisach Scania Polska znajdujących się obok korytarzy transportowych dla pojazdów ciężarowych wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T. Docelowo rozwój infrastruktury przeznaczonej elektryfikacji transportu ciężkiego jest planowany na terenie całej Polski.

HUB Ekoen eTruck to koncept wielostanowiskowej, ultraszybkiej i ogólnodostępnej stacji ładowania dostosowany do obsługi ciężarowych pojazdów elektrycznych. Powstał w oparciu o wymianę doświadczeń w ramach wspólnych warsztatów z udziałem ekspertów z obu firm. HUBy będą dostępne także dla elektrycznych pojazdów osobowych oraz dostawczych i będą oferowały szybkie ładowanie. Docelowo ładowanie pojazdów będzie realizowane ładowarkami o mocy 750 kW i 1,5 MW.

Scania rozwija pojazdy elektryczne

Scania podkreśla swoje silne zaangażowanie w upowszechnienie transportu niezależnego od paliw kopalnych. Firma oferuje pojazdy elektryczne (BEV), hybrydowe pojazdy elektryczne (HEV) i hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV)

Eksperci Scania szacują, że do 2025 r. zelektryfikowane pojazdy będą stanowić około 10% całkowitej sprzedaży firmy na świecie, a do 2030 r. odsetek ten wzrośnie do 50%.

Już dziś polski rynek może czerpać z doświadczeń z branży autobusowej, gdzie ta zmiana zaczęła się wcześniej i popyt na pojazdy elektryczne jest duży. Polska jest jednym z liderów wykorzystywania autobusów elektrycznych w Europie. Autobusy elektryczne ładowane są najczęściej w zajezdniach bądź podczas krótkich postojów na pętlach. Dlatego, rozwój elektryfikacji transportu długodystansowego wymaga dedykowanych rozwiązań – stacji szybkiego ładowania dużych mocy dla pojazdów ciężarowych.

– Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania transportowego, które pozwala na wykorzystanie długodystansowego pojazdu elektrycznego zdolnego tworzyć zestaw o masie całkowitej 40 t z zasięgiem 4,5 godziny, który będzie można szybko doładować w trakcie obowiązkowej, 45-minutowej przerwy. Rozwiązania uwzględniającego systemy ładowania, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał i możliwości technologiczne naszych pojazdów – wyjaśnia Wojciech Rowiński.

Źródło: www.evertiq.pl