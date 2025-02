Stellantis prezentuje STLA AutoDrive, technologię autonomicznej jazdy „Hands-Free” i „Eyes-Off” wprowadzającą nową erę komfortu jazdy

Stellantis N.V. zaprezentowało w minionym tygodniu STLA AutoDrive 1.0, pierwszy opracowany wewnętrznie system autonomicznej jazdy, oferujący funkcjonalności „Hands-Free” i „Eyes-Off” (poziom 3 SAE). STLA AutoDrive jest kluczowym filarem strategii technologicznej Stellantis , wraz ze STLA Brain i STLA Smart Cockpit, rozwijającym inteligencję pojazdów, automatyzację i doświadczenia użytkownika.

STLA AutoDrive umożliwia autonomiczną jazdę przy prędkości do 60 km/h (37 mph), zmniejszając obciążenie kierowcy w ruchu ulicznym i zwracając mu jego cenny czas.

Idealny dla osób dojeżdżających do pracy w gęsto zaludnionych obszarach miejskich, STLA AutoDrive pozwala kierowcom tymczasowo angażować się w zadania niezwiązane z prowadzeniem, takie jak oglądanie filmu, sprawdzanie e-maili, czytanie książki lub po prostu patrzenie przez okno.

„Pomoc kierowcom w jak najlepszym wykorzystaniu ich czasu to priorytet,” powiedział Ned Curic dyrektor ds. inżynierii i technologii w Stellantis. „Przejmując rutynowe zadania związane z prowadzeniem pojazdu, STLA AutoDrive poprawi wrażenia z jazdy, dzięki czemu czas spędzony za kierownicą będzie bardziej efektywny i przyjemny”.

Zaprojektowany system ma być przede wszystkim prosty: gdy pozwalają na to warunki drogowe i otoczenie wokół samochodu, kierowcy są powiadamiani, że STLA AutoDrive może zostać włączony. Po aktywacji systemu za pomocą fizycznego przycisku, przejmuje on kontrolę, utrzymując bezpieczną odległość, dostosowując prędkość oraz płynnie zarządzając kierowaniem i hamowaniem, w zależności od natężenia ruchu na drodze.

STLA AutoDrive nieustannie monitoruje otoczenie za pomocą zaawansowanego zestawu czujników, aby zapewnić precyzyjny i bezpieczny styl jazdy oraz niezawodne działanie, nawet w nocy lub w trudnych warunkach pogodowych, takich jak lekki deszcz czy jazda po mokrej nawierzchni. Aby utrzymać stałą wydajność, zautomatyzowany system czyszczenia czujników dba o to, by kluczowe elementy były czyste, co zapewnia optymalną niezawodność i funkcjonalność.

Inżynierowie Stellantis dopracowali STLA AutoDrive, w taki sposób, by reagował on szybko i naturalnie, zapewniając jednocześnie płynność, niezawodność i podobieństwo do samochodu prowadzonego przez człowieka w rzeczywistych warunkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie bezpiecznych odległości, czy dostosowanie się do dużego natężenia ruchu, system działa płynnie, oferując bezpieczną i bezstresową jazdę.

Przy wyższych prędkościach STLA AutoDrive oferuje wygodę adaptacyjnego tempomatu i funkcji utrzymywania pasa ruchu w trybach Poziomu 2 (ręce na kierownicy) oraz Poziomu 2+ (ręce zdjęte z kierownicy, wzrok na drodze).

Zaprojektowany w oparciu o skalowalną architekturę, STLA AutoDrive jest gotowy do wdrożenia i może być stosowany w pojazdach marek Stellantis na globalnych rynkach, zapewniając płynne wdrożenie zgodnie ze strategiami biznesowymi i zapotrzebowaniem rynku. System jest także połączony z chmurą, co umożliwia jego ciągłe ulepszanie dzięki aktualizacjom w trybie „over-the-air” oraz integracji danych w czasie rzeczywistym w celu zoptymalizowania parametrów.

STLA AutoDrive spełnia obowiązujące przepisy na obsługiwanych rynkach i wymaga od kierowcy pozostawania w pozycji siedzącej, zapiętej i gotowej do przejęcia kontroli w razie potrzeby. Ponadto system jest zgodny z regionalnymi przepisami dotyczącymi zachowania kierowcy, w tym ograniczeniami dotyczącymi korzystania z telefonu.

STLA AutoDrive została zaprojektowana jako ciągle rozwijająca się platforma, której bieżące i przyszłe aktualizacje mogą otworzyć możliwości w zakresie:

Jazdy samochodem z funkcjonalnościami „Hands-Free” i „Eyes-Off” przy wyższych prędkościach, do 95 km/h.

Zwiększonej automatyzacji jazdy w terenie dla wybranych modeli.

Skupiając się na bezpieczeństwie, elastyczności i długoterminowej zdolności adaptacji, STLA AutoDrive stanowi kolejny krok Stellantis w stronę bardziej inteligentnej, komfortowej i intuicyjnej jazdy.

Źródło: Stellantis