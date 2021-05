Stellantis i Foxconn tworzą joint venture

Producent samochodów i producent elektroniki łączą siły i wspólnie opracują cyfrowe kokpity i spersonalizowane usługi online w ramach joint venture o nazwie „Mobile Drive”.

Stellantis NV i Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., (Foxconn), wraz ze spółką zależną tej firmy, FIH Mobile Ltd., (FIH) ogłosiły dziś, 18 maja podpisanie niewiążącego protokołu ustaleń w celu utworzenia Mobile Drive, spółki joint venture 50/50 mającej przyspieszyć ramy czasowe rozwoju, aby zapewniać użytkownikom pojazdów innowacyjne doświadczenia możliwe dzięki zaawansowanej elektronice użytkowej, interfejsom HMI oraz usługom – czytamy w komunikacie.

Wszelkie opracowania Mobile Drive będą stanowiły wspólną własność Stellantis i Foxconn. Mająca swą siedzibę w Holandii spółka joint venture będzie działać jako dostawca dla sektora motoryzacyjnego, stając w przetargach na dostawy rozwiązań z zakresu oprogramowania i powiązanego sprzętu na rzecz Stellantis oraz innych zainteresowanych producentów samochodów.

Mobile Drive się opierać na doświadczeniu Stellantis w zakresie konstruowania i inżynierii pojazdów oraz możliwościach Foxconnu w dziedzinie szybko zmieniającego się sektora sprzętu i oprogramowania do smartfonów oraz elektroniki użytkowej. – To połączenie uplasuje Mobile Drive w samej czołówce pod względem globalnych wysiłków na rzecz tworzenia nowych granic w zakresie możliwości związanych z informacjami i rozrywką w samochodzie, płynnie łączących wnętrze pojazdów, w których takie systemy są instalowane, ze światem zewnętrznym – podkreślają partnerzy.

– Obecnie jest coś, co liczy się równie mocno jak piękny design czy innowacyjna technologia. To sposób, w jaki funkcje w naszych pojazdach poprawiają życie naszych klientów – zauważa Carlos Tavares, dyrektor zarządzający Stellantis. – Oprogramowanie to strategiczny element napędzający naszą branżę, a Stellantis zamierza być wiodącą w tej dziedzinie firmą poprzez Mobile Drive – spółkę mającą umożliwić szybki rozwój funkcji i usług łącznościowych, które wyznaczają kolejną wielką ewolucję naszej branży, podobnie jak miało to miejsce z technologią elektryfikacji – dodaje Carlos Tavares.

– Pojazdy przyszłości będą coraz bardziej napędzane oprogramowaniem i to ono będzie je definiować. Klienci dziś i w przyszłości wymagają i oczekują coraz większej liczby opartych na oprogramowaniu i kreatywnych rozwiązań, aby kierowcy i pasażerowie mogli komunikować się z pojazdem w jego wnętrzu i poza nim – komentuje prezes Foxconnu Young Liu.

Mobile Drive będzie koncentrować się na informacjach i rozrywce, telematyce i rozwoju platformy usług w chmurze poprzez innowacje w dziedzinie oprogramowania, które mają obejmować aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji, komunikację 5G, udoskonalone usługi Over-The-Air, możliwości handlu elektronicznego oraz integracje „inteligentnego kokpitu”.

Foxconn i Stellantis współpracowały wcześniej ze sobą przy opracowywaniu Airflow Vision, koncepcji projektowej zaprezentowanej podczas targów CES.

Źródło: www.evertiq.pl