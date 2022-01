Stellantis Gliwice – powstała nowa spółka

Firmy Opel Manufacturing Poland oraz PSA Manufacturing Poland połączyły się w jedną firmą – spółkę Stellantis Gliwice. Już w kwietniu rozpocznie ona produkcję samochodów dostawczych.

„Dziś przed południem otrzymaliśmy potwierdzenie wpisu do KRS, co zakończyło formalności związane z połączeniem spółek Opel Manufacturing Poland i PSA Manufacturing Poland. Tym samym obie spółki przeszły do historii, otworzyliśmy natomiast nowy rozdział jako Stellantis Gliwice” – powiedział w poniedziałek PAP prezes spółki, a wcześniej szef obu łączących się firm, Andrzej Korpak.

Spółka Opel MP przez ponad 23 lata – do końca listopada ub. roku – produkowała w Gliwicach samochody osobowe – łącznie powstało tu ponad 2,7 mln egzemplarzy różnych wersji Opla, głównie Astry pięciu generacji. Natomiast firma PSA MP od ponad 2,5 roku prowadziła warte w sumie blisko 300 mln euro przygotowania do otwarcia nowej fabryki samochodów dostawczych. W sierpniu zeszłego roku rozpoczęła się ich testowa produkcja, zaś oficjalne rozpoczęcie produkcji seryjnej zaplanowano wstępnie na 4 kwietnia tego roku.

W skład spółki Stellantis Gliwice, oprócz zakładów w Gliwicach, wchodzą również fabryka silników benzynowych Pure Tech w Tychach oraz tyskie Centrum Usług Wspólnych. Łącznie – jak poinformował prezes Korpak – nowa firma zatrudnia obecnie ok. 1,8 tys. osób, z perspektywą zwiększenia zatrudnienia do ok. 2,3-2,4 tys. osób po uruchomieniu kolejnej zmiany.

Obecnie część gliwickiej załogi jest czasowo oddelegowana do pracy w zagranicznych zakładach koncernu. Stopniowo, w związku z uruchamianiem seryjnej produkcji w nowym zakładzie, będą powracać do Gliwic, a na przełomie tegorocznego lata i jesieni, po planowanym uruchomieniu kolejnej zmiany, zatrudnienie wzrośnie o co najmniej 500 osób.

Łącznie w ciągu ponad 23 lat działalności fabryka aut osobowych w Gliwicach wyprodukowała 2 mln 755 tys. 215 aut, które trafiły do wielu krajów świata. W rekordowym roku 2016 z linii produkcyjnych zjechało ponad 200 tys. aut, zaś w roku 2021, który w zakładzie był ostatnim rokiem produkcji aut osobowych – 25 tys. 213 egzemplarzy, wobec ok. 90 tys. rok wcześniej.

Testowa, szkoleniowa produkcja aut dostawczych rozpoczęła się w Gliwicach w sierpniu zeszłego roku, seryjna ruszy 4 kwietnia. Do końca roku z linii produkcyjnych powinno zjechać ok. 45 tys. egzemplarzy dużych samochodów dostawczych dla marek Opel, Citroen, Peugeot i Fiat, zaś już w kolejnym roku wielkość produkcji może sięgnąć docelowych 100 tys. egzemplarzy.

W Gliwicach wytwarzane będą auta dostawcze trzech różnych długości i dwóch wysokości. Będą to marki grupy Stellantis – Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Fiat Ducato i Opel Movano, w różnych wersjach (także elektrycznych), również na rynek brytyjski. Stellantis jest europejskim liderem segmentu dużych aut dostawczych, z udziałem w rynku rzędu 32 proc., co zapewnia nowej gliwickiej fabryce ważną pozycję w ramach koncernu.

W ramach przygotowań do produkcji aut dostawczych w Gliwicach wybudowano nowe hale (łącznie powstało ok. 75 tys. m kw. powierzchni, do ok. 180 tys. istniejącej), w których zainstalowano nowe urządzenia, m.in. liczne roboty przemysłowe. Wyliczono, że np. w oddziale karoserii stopień automatyzacji pracy wyniesie aż 96 proc., wobec ok. 83 proc. na linii Opla Astry. Karoserie będzie zgrzewać ponad 380 robotów, a gotowe elementy do hali montażu przewiezie 10 autonomicznych, wewnętrznych pociągów – „inteligentnych” pojazdów bez szyn i maszynistów; każdy z nich będzie mógł przewieźć naraz nawet 10 ton ładunku. Wydajność zakładu karoserii to 20 aut na godzinę.

