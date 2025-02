Stefan Kiendl nowym prezesem zarządu Volkswagen Motor Polska

Od 1 lutego br. nowym prezesem zarządu zakładu produkcji silników wysokoprężnych Volkswagen Motor Polska w Polkowicach został Stefan Kiendl.



Stefan Kiendl (61), zajmował wcześniej liczne stanowiska kierownicze w branży motoryzacyjnej i doradztwie biznesowym. Od października 2018 roku Kiendl zarządzał produktywnością we wszystkich zakładach produkcyjnych, należących do Volkswagen Group Components.



W tym czasie, odpowiadając za inżynierię przemysłową i systemy produkcyjne, wprowadził ustandaryzowany wskaźnik produktywności C-HPU (Component Hours per Unit), dzięki któremu możliwe stało się porównanie stosunku liczby pracowników do wyprodukowanych części we wszystkich fabrykach Volkswagen Group Components. Wraz ze swoim zespołem organizował i rozwijał kolejne edycje konkursów SPEED+ Award, w których zakłady produkcyjne Volkswagena na trzech kontynentach rywalizują m.in. o najlepsze wyniki w zakresie produktywności, dostępności maszyn i ochrony środowiska.

Jego poprzednik Dirk Strümpfler przejął zarządzanie odlewnią, układami wydechowymi oraz techniką formowania i napędów w zakładzie Volkswagen w Kassel. Dirk Strümpfler pełnił obowiązki prezesa zarządu Volkswagen Motor Polska od maja 2017 roku.



Stefan Kiendl ukończył studia w dziedzinie zarządzania, z tytułem dyplomowanego ekonomisty, jest żonaty i ma czterech dorosłych synów.



Volkswagen Motor Polska od ponad 25 lat produkuje na Dolnym Śląsku 4-cylindrowe silniki wysokoprężne oraz ich główne komponenty, wykorzystując odnawialne źródła energii. Firma zatrudnia 1 200 pracowników oraz 300 pracowników firm podwykonawczych.



Źródło: Volkswagen Motor Polska