Stacje ładowania GreenWay dostępne w serwisie „We Charge” Volkswagena

Za pośrednictwem aplikacji Volkswagena „We Charge”, klienci będą mogli w przyszłości korzystać z ponad 100.000 punktów ładowania w Europie – w dalszej perspektywie ma ich powstać 150.000. W ramach aplikacji „We Charge” swoje stacje ładowania udostępni także GreenWay, największa sieć szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Volkswagen do elektromobilności podchodzi wielopłaszczyznowo, inwestując nie tylko w rozwój portfolio modelowego pod kątem nowych aut elektrycznych, ale i w ułatwianie procesu ładowania takich samochodów. Poza inwestycjami infrastrukturalnymi czy oferowaniem wallboxów ID. Charger, marka chce ułatwić ładowanie samochodów elektrycznych na dostępnych publicznie stacjach za pośrednictwem aplikacji We Charge. Aplikacja zapewnia m.in. informacje o cenie energii i dostępności ładowarki w danej chwili (wolna/zajęta). Inteligentny system wyznaczania trasy przejazdu dostępny dla użytkowników aplikacji wskazuje zarówno dostępność punktów, jak i najlepszą strategię ładowania, co ułatwia planowanie zwłaszcza dalszych podróży. Także kierowcy korzystający z usługi ID. Charger Connect/Pro, czyli z wallboxów Volkswagena, które umożliwiają ładowanie akumulatora w domu, otrzymają poprzez We Charge dostęp do aplikacji i dodatkowych przydatnych usług internetowych, jak statystyki ładowania czy zarządzanie dostępem do ładowarki.

Aplikacja We Charge będzie łącznikiem z nowym Volkswagenem ID.3. Przy jej pomocy będzie można sprawdzić aktualny zasięg pojazdu, zaprogramować optymalną temperaturę we wnętrzu samochodu, czy znaleźć najbliższą stację ładowania. Ponadto w aplikacji będzie można zdecydować się na wykupienie jednej z trzech taryf: Free, Go lub Plus. W każdym z tych wariantów klienci ID.3 ładować będą mogli swoje auta na stacji GreenWay. Taryfy dopasowano do potrzeb różnych grup użytkowników. Podstawowa taryfa We Charge Free nie wymaga wnoszenia opłaty miesięcznej. Zapewnia ona podstawowy serwis z wykorzystaniem tylko jednej karty i jest przeznaczona przede wszystkim dla tych kierowców aut elektrycznych, którzy rzadko korzystają z publicznych stacji ładowania. Taryfa We Charge Go oferuje korzystniejsze ceny za każde pojedyncze ładowanie samochodu i okazuje się szczególnie atrakcyjna dla kierowców, którzy regularnie ładują auta na ogólnodostępnych stacjach. We Charge Plus to z kolei taryfa dla tych wszystkich, którzy dużo podróżują – dzięki niej, np. na stacjach IONITY w Niemczech zapłacą oni tylko 30 eurocentów za 1 kWh. Tacy kierowcy będą mogli więc korzystać z europejskich stacji szybkiego ładowania w bardzo korzystnych cenach.

„Zależało nam na tym, aby osoby, które jeździć będą autami z rodziny ID. mogły w łatwy sposób korzystać z publicznych punktów ładowania samochodów w Polsce. Od początku wiedzieliśmy, że na dzień dzisiejszy GreenWay posiada zdecydowanie najwięcej stacji ładowania w naszym kraju. Cieszymy się, że z tych stacji będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji We Charge.” – tłumaczy Michał Świtaj, koordynator ds. elektromobilności marki Volkswagen.

„Bardzo się cieszymy, że nasze sieć została wybrana przez wiodącego producenta samochodów, jakim jest Volkswagen. Od początku realizacji naszej strategii zakładaliśmy, że upowszechnienie się samochodów elektrycznych wymaga stworzenia rozbudowanej infrastruktury ładowania. Pojawienie się pojazdów z rodziny ID pokazuje, że rynek ten dynamicznie się rozwija, a samochody elektryczne będą coraz częściej widziane na naszych drogach.” – mówi Rafał Czyżewski, prezes zarządu GreenWay Polska.

Przypomnijmy, że wszystkie osoby, które zdecydują się na zakup ID.3 1ST, otrzymają rok bezpłatnego zasilania samochodu energią elektryczną do 2.000 kWh lub do wartości 2.780 zł. Oferta dotyczy wszystkich publicznych stacji ładowania, na których działa aplikacja We Charge Volkswagena oraz w europejskiej sieci stacji IONITY.