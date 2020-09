Sportowy charakter i nadzwyczajne osiągi: Audi SQ7 i SQ8 z silnikiem benzynowym V8 TFSI

373 kW (507 KM) mocy i 770 Nm momentu obrotowego dostępnego stale w zakresie od 2000 do 4000 obrotów na minutę – silnik 4.0 TFSI doskonale pasuje do modeli Audi SQ7 i Audi SQ8. Benzynowa jednostka V8 biturbo rozpędza oba auta od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy, a przyspieszenie z prędkości 80 km/h do 120 km/h trwa 3,8 sekundy. Przy 250 km/h elektronika blokuje możliwość dalszego przyspieszania. W zależności od opcji wyposażenia, model SQ7 TFSI zużywa od 12,1 do 12 l benzyny na 100 km, co odpowiada emisji od 278 do 276 g CO2 na km. W przypadku modelu SQ8 TFSI te wartości to odpowiednio: od 12,1 do 12 l (od 276 do 275 g CO2).



Silnik 4.0 TFSI o pojemności skokowej 3996 cm3 to jednostka bardzo nowoczesna. Wnętrza cylindrów w lekkim aluminiowym bloku silnika posiadają żelazną powłokę nanoszoną metodą natrysku plazmą. Zmniejsza ona tarcie, a wraz z nim zarówno spalanie paliwa, jak i zużycie silnika. Przy umiarkowanym stylu jazdy uaktywnia się specjalna technika wydajności: System cylindrów odłączanych na żądanie – cylinder on demand (COD) tymczasowo odłącza cztery cylindry, wyłączając wtrysk i zapłon oraz zamykając zawory ssące i wydechowe.



Na wypadek gdyby kierowca zażądał pełnej mocy jednostki 4.0 TFSI, cylindry muszą być dobrze napełnione. W tym celu krzywki na wałku rozrządu w zależności od stylu jazdy można przestawiać o 50 stopni kąta obrotu wału korbowego. To precyzyjnie sterowane nakładanie się zaworów zapewnia, że wymiana gazowa i napełnianie komory spalania są zawsze regulowane błyskawicznie.



Ponadto dwie turbosprężarki typu twinscroll, z których każda generując do 1,5 bara (względnego) ciśnienia ładowania zaopatruje jeden rząd cylindrów, umożliwiają wymianę gazów prawie bez strat. Efektem tego jest harmonijne rozwijanie mocy i spontaniczne reakcje pojazdu. W głowicy silnika strona ssąca znajduje się na zewnątrz, a strona wydechowa – wewnątrz. Turbosprężarki wraz z chłodnicą międzystopniową – intercoolerem, umiejscowiono pomiędzy rzędami cylindrów ułożonymi na kształt litery V pod kątem 90 stopni. Taka konstrukcja gwarantuje krótkie drogi dolotowe między kanałem wylotowym, a stroną napędową turbiny napędzanej spalinami i minimalne ich straty wskutek przepływu.



Kolejność zapłonu 1-3-7-2-6-5-4-8 sprawia, że silnik 4.0 TFSI ma wyraźnie sportowe brzmienie. W końcówce każdej rury układu wydechowego znajduje się ruchoma klapa modulująca dźwięk zależnie od obciążenia i obrotów silnika. Aktywne łożyska silnika zmniejszają przenoszenie wibracji na karoserię. Ich elektromagnetyczne siłowniki działają jak głośniki – przez membrany emitują impulsy, które dokładnie odpowiadają drganiom silnika, ale są o 180 stopni przesunięte w fazie. Zgodnie z zasadą interferencji, obie fale w dużym stopniu wzajemnie się niwelują.



Szybko przełączająca biegi ośmiostopniowa skrzynia automatyczna tiptronic i stały napęd na cztery koła quattro przekazują olbrzymią moc silnika 4.0 TFSI na jezdnię. Po zdjęciu przez kierowcę nogi z pedału przyspieszenia, sprzęgło automatycznej skrzyni biegów błyskawicznie wybiera wolny bieg. W codziennej eksploatacji, pracujący czysto mechanicznie mechanizm różnicowy rozdziela moment obrotowy między przednią a tylna osią w stosunku 40:60. Gdy na jednej z osi dochodzi do zmniejszenia przyczepności, przekierowuje on większość sił napędowych na drugą oś – do 70 procent momentów może trafić na oś przednią, a do 85 procent – na oś tylną.



W opcjonalnym pakiecie zaawansowanego zawieszenia, klienci dodatkowo otrzymują sportowy mechanizm różnicowy. Podczas szybkiego pokonywania zakrętów, przy pomocy dwóch sprzęgieł płytkowych przenosi on momenty między tylnymi kołami. Większą część z nich otrzymuje koło z lepszą przyczepnością toczące się po zewnętrznej stronie zakrętu. To tzw. torque vectoring, czyli przenoszenie momentu między kołami tylnej osi zależnie od potrzeb, jeszcze bardziej zwiększa zwrotność i wpływa na stabilność pojazdu. Podczas skręcania, czy przyspieszania, duży SUV jest dosłownie wciskany w zakręt, co znacznie minimalizuje jego podsterowność.



Audi standardowo wyposaża model SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) i model SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275) w dwa sportowe elementy zawieszenia. Sportowe, adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne adaptive air suspension sport posiada regulowane amortyzatory. Dzięki temu zawieszeniu można zmienić wysokość położenia nadwozia nawet o 90 mm. Układ czterech kół skrętnych składa się z dwóch komponentów. Układ kierowniczy osi przedniej, który ma tu bardzo bezpośrednie, sportowe przełożenie w stosunku 13,3:1, przyczynia się do znacznego zwiększenia zwinności i manewrowości pojazdu.



Podstawą pracy kół osi tylnej jest napęd wrzecionowy, który przy niskiej prędkości skręca je są maksymalnie o pięć stopni w kierunku przeciwnym do kierunku skrętu kół przednich, co ułatwia manewrowanie. Przy prędkości ok. 60 km/h i wyższej, tylne koła są lekko skręcane w tym samym kierunku co koła przednie, co z kolei – zwłaszcza przy szybkich zmianach kierunku – zwiększa stabilność pojazdu.



Ponadto w pakiecie zaawansowanego zawieszenia dostępny jest system elektromechanicznej aktywnej stabilizacji przechyłu pojazdu (eAWS). System składa się z dwóch połówek stabilizatorów przypadających na każdą oś. Pomiędzy nimi zarówno przy przedniej, jak i tylnej osi pracuje jeden silnik elektryczny. Elektromechaniczna aktywna stabilizacja przechyłu pojazdu może obracać połowy stabilizatorów w przeciwnych kierunkach i w ten sposób generować moment obrotowy przeciwdziałający momentowi całej karoserii – i to niezależnie dla każdego koła. Sprawia, że podczas sportowej jazdy na wprost obie połowy stabilizatora pracują w znacznym stopniu niezależnie od siebie, co zmniejsza ruchy karoserii na nierównej nawierzchni. Natomiast podczas sportowej jazdy silnik elektryczny przekręca obie połowy względem siebie, które dzięki temu działają jak jeden element. Dzięki temu samochód w zakręcie wyraźnie mniej pochyla się i jest zwinniejszy. Energia napędowa dla eAWS pochodzi z superkondensatora, który pracuje pod napięciem 48 V. Oba silniki elektryczne zasila kompaktowy i lekki akumulator o mocy maksymalnej 1,5 kW.



Pełniąc rolę centralnego sterownika, Elektroniczna Platforma Zawieszenia (EFP) komunikuje ze sobą różne systemy zawieszenia za wyjątkiem układu czterech kół skrętnych. Kierowca odczuwa ich ścisłe i błyskawiczne dopasowywanie jako maksymalną precyzję prowadzenia. Za pośrednictwem systemu wyboru dynamiki jazdy Audi drive select decyduje, jak mają pracować sterowane podzespoły zawieszenia, silnik 4.0 TFSI oraz automatyczna skrzynia biegów tiptronic. Do wyboru jest siedem trybów jazdy: comfort, auto, dynamic, efficiency, allroad, offroad i individual.



Standardowo Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) zjeżdża z taśmy produkcyjnej na 20-calowych felgach z oponami w rozmiarze 285/45, a Audi SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275) jeździ na kołach 21-calowych z oponami w takim samym rozmiarze jak model SQ7. Alternatywnie Audi i Audi Sport dostarczają felgi o średnicy 21 i 22 cale, a dla dużego SUV-a coupé dostępne są nawet felgi 23-calowe z oponami w rozmiarze 295/35. Przy osi przedniej stosowane są tarcze hamulcowe o średnicy 400 mm, a przy osi tylnej – 350 mm. Czarne zaciski hamulców – opcjonalnie dostępne także w kolorze czerwonym – przy osi przedniej są ozdobione logo S. Na życzenie, Audi montuje 20-calowy układ hamulcowy z tarczami wykonanymi z ceramiki wzmocnionej włóknem węglowym, które są wyjątkowo wydajne i odporne na ścieranie. Z przodu mają one średnicę 420 mm, a z tyłu – 370 mm. Ich zaciski są polakierowane w kolorze szarym Anthrazit.



Sportowy wygląd: stylistyka zewnętrzna



Detale charakterystyczne dla modeli S pozwalają już na pierwszy rzut oka dostrzec szczególną pozycję Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) oraz Audi SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275). Z przodu prezentują się nam podwójne żebra w osłonie chłodnicy Singleframe i wyraźnie trójwymiarowy blade w zderzaku. Powiększone boczne wloty powietrza wypełnia kratownica o strukturze plastra miodu.



Patrząc na auto z boku, w oko rzucają się obudowy bocznych lusterek w kolorze aluminium, a z tyłu ozdobne akcenty stanowią mocno zarysowana osłona podwozia, kratownica o strukturze plastra miodu i cztery charakterystyczne końcówki rur układu wydechowego. Niektóre elementy dodatkowe karoserii są utrzymane w kolorze srebrnym matowym. Należy do nich m.in. rama osłony chłodnicy Singleframe, która w modelu SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275) jest bardzo szeroka. W przypadku zamówienia przez klienta pakietu Czerń, rama wraz z innymi elementami jest polakierowana w kolorze czarnym.



Sportowy charakter: Wnętrze i wyposażenie



Wrażenie sportowej elegancji znajduje swą kontynuację w przestronnym wnętrzu Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) oraz Audi SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275). Sportowe fotele są obite skórą i tkaniną Alcantara w kolorze czarnym lub szarym Rotor. Ich oparcia zdobią wytłaczane emblematy S, a obrazu całości dopełniają kontrastujące kolorystycznie szwy i dekoracyjne panele z matowego szczotkowanego aluminium, w opcji – z karbonu lub z szarego dębowego forniru o wysokim połysku. Elementy standardowego wyposażenia to podświetlane listwy progowe z aluminiowymi wstawkami. Z przodu zdobi je emblemat S. Pedały, podpórkę lewej stopy i osłonę krawędzi ładunkowej wykonano ze stali szlachetnej.



Na życzenie Audi montuje fotele sportowe plus ze zintegrowanymi zagłówkami i z regulowanymi pneumatycznie bokami. Ich obicia wykonano z doskonałej jakości skóry Valcona. Zdobi je stebnowanie w kształcie rombów. Kolejny kolor do wyboru tutaj to czerwony Arra. Fotele sportowe S plus można dodatkowo wzbogacić o funkcję wentylacji i masażu. Dla Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) dostępny jest trzeci rząd siedzeń. Opcjonalne oświetlenie konturowe/Ambiente podświetla kontury i powierzchnie w 30 kolorach ustawianych indywidualnie za pośrednictwem systemu MMI.



Nowa moc obliczeniowa: infotainment i obsługa



Pod kątem obsługi, infotainmentu i connectivity, zarówno Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276), jak i Audi SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275) reprezentują najnowszy stan wiedzy technicznej. System obsługi MMI touch response posiada dwa duże wyświetlacze dotykowe umiejscowione pośrodku deski rozdzielczej. Mają one przekątną 10,1 lub 8,6 cala. Haptyczną i akustyczną reakcją zwrotną reagują na wszystkie polecenia wpisywane palcem. Struktura ich menu, dzięki płaskiej hierarchii ułatwia obsługę. Użytkownik może tak skonfigurować pulpit górnego wyświetlacza, by równocześnie korzystać z kilku aplikacji.



Kolejnym poziomem obsługi w obu modelach S jest sterowanie głosowe naturalnym językiem, które rozumie wiele sformułowań z języka potocznego i przy wielu zapytaniach korzysta z wiedzy w chmurze. Kierowca aktywuje je powitaniem „Hej Audi!”.



Opcjonalnie Audi dostarcza wyświetlacz head-up display, który w kolorze wyświetla ważne informacje na przedniej szybie, na wprost wzroku kierowcy. Standardowo w obu modelach montuje się kokpit cyfrowy Audi virtual cockpit plus z ekranami charakterystycznymi dla modeli S, obsługiwany przy pomocy kierownicy wielofunkcyjnej. Kierowca może aktywować różne widoki, w tym ekran „S-Performance”. Wtedy w centrum ekranu pojawia się obrotomierz oraz dane dotyczące mocy i liczby obrotów wyrażone w procentach.



Za koncepcją obsługi i infotainmentu kryje się nowa jednostka główna wysokiej mocy – Modułowy System Infotainmentu trzeciej generacji (MIB 3). Współpracuje on z tzw. Communication Box’em wykonującym wszystkie zadania w zakresie connectivity i posiadającym internetowy hotspot. System MMI Navigation plus, w który standardowo wyposażane jest Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) oraz Audi SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275), w pełni wykorzystuje potencjał Modułowego Systemu Infotainmentu MIB 3. Nawigacja oferuje zdjęcia satelitarne Google Earth, uwzględniając informacje o płynności ruchu ulicznego z dokładnością do pasa ruchu oraz prognozy dotyczące zmian natężenia ruchu.



Audi connect: skomunikowanie na najwyższym poziomie



Usługi z gamy Audi connect oferują dobrane na miarę informacje i inteligentne wsparcie. Dla przykładu: usługi car-to-x pomagają znaleźć wolne miejsca parkingowe przy ulicy albo przy pomocy komunikacji z sygnalizacją miejską korzystać z zielonej fali. Streaming mediów online daje w pojeździe dostęp do oferty dużych serwisów muzycznych.



W przypadku korzystania z samochodu przez kilku kierowców, aż do sześciu użytkowników może zapisać w osobnych profilach swoje indywidualne ustawienia – począwszy od często wybieranych celów, aż po preferowane oświetlenie. Dane te są przechowywane w chmurze, na koncie klienta myAudi. Po otwarciu drzwi kierowcy, samochód konfiguruje się zgodnie z indywidualnymi ustawieniami. Ta komfortowa personalizacja jest dostępna w standardzie zarówno w modelu SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276), jak i w modelu SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275). W opcji dostępny jest kluczyk Audi connect, który przy pomocy smartfona z systemem Android, oprócz odblokowania i blokowania drzwi, pozwala też uruchomić samochód. Tutaj wymiana danych odbywa się za pośrednictwem komunikacji pola bliskiego zasięgu – Near Field Communication (NFC).



Audi smartphone interface pozwala na wyświetlaczu MMI powiązać aparaty komórkowe z systemem operacyjnym iOS i Android ze środowiskiem Apple Car Play i Android Auto. Natomiast Audi phone box umożliwia sprzężenie smartfona z anteną pojazdu oraz jego indukcyjne ładowanie, o ile dany aparat komórkowy posiada tę funkcję. System muzyczny Bang & Olufsen Advanced Sound System z trójwymiarowym dźwiękiem posiada wzmacniacz o mocy 1920 W oraz 23 głośniki.



Dopełnieniem oferty jest komfortowe wyposażenie, takie jak czterostrefowa automatyczna klimatyzacja, funkcja wspomagania drzwi zapewniająca ich bezgłośne zamykanie oraz pakiet jakości powietrza z aromatyzacją i jonizatorem. Kolejnym najwyższej klasy rozwiązaniem technicznym są opcjonalne reflektory diodowe HD Matrix. Dzięki ich inteligentnej regulacji, w każdej sytuacji oświetlają drogę z maksymalną jasnością i precyzją. W modelu SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) reflektory te dodatkowo posiadają laserowe światło Audi, które niemal podwaja zasięg świateł drogowych.



Spójrz z zewnątrz, jak Twój samochód samodzielnie parkuje: systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy



Systemy wsparcia sprawiają, że jazda Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) czy Audi SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275) jest jeszcze bardziej niezależna i komfortowa. Systemy bezpieczeństwa, takie jak system ochrony bezpieczeństwa pasażerów siedzących z przodu Audi pre sense front, są elementami wyposażenie standardowego, a niektóre inne są dostępne albo pojedynczo, albo w pakietach „Miasto” i „Podróż”.



Adaptacyjny asystent jazdy w wielu sytuacjach może przejąć wykonywanie większości manewrów związanych z kierowaniem, przyspieszaniem i hamowaniem. Nowością jest poprawiony komfort ponownego ruszania: także po dłuższym zatrzymaniu się adaptacyjny asystent jazdy sprawia, że po ruszeniu pojazdu znajdującego się przed nami, nasze Audi również samodzielnie rusza. Wkrótce do gamy wyposażeniowej dołączy kierownica pojemnościowa. Wystarczy ją tylko lekko dotknąć, by samochód rozpoznał, że kierowca przejmuje odpowiedzialność za kierowanie, a automatyczne sterowanie boczne pojazdu pozostanie nadal aktywne.



Poprzez wskazywanie kierowcy, kiedy rozsądne jest zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia, asystent wydajności wspiera styl jazdy pozwalający zaoszczędzić paliwo. W mieście tę ofertę uzupełniają systemy takie jak asystent skrzyżowań, asystent ruchu poprzecznego z tyłu oraz ostrzeżenie przed wysiadaniem i kamery otoczenia.



Nowością w obu modelach S jest asystent parkowania plus. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wprowadza on samoczynnie pojazd na miejsce parkingowe ustawione równolegle lub prostopadle do kierunku jazdy oraz z niego wyprowadza, przejmując kierowanie, dodawanie gazu, hamownie i obsługę skrzyni tiptronic. Kierowca siedzi w pojeździe i jest odpowiedzialny za ten manewr.



Kolejną nowością, w którą z wejściem na rynek wyposażane są modele S, jest asystent manewrów. Przy prędkościach poniżej 10 km/h, podczas jazdy zarówno do przodu, jak i do tyłu, poprzez ingerencje w hamowanie może on uniknąć kolizji podczas manewrowania. System ten rozpoznaje znajdujące się wokół pojazdu obiekty większe niż ok. 20 cm, np. zaparkowane pojazdy, czy słupy w garażu podziemnym. W tym celu wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe i opcjonalne kamery otoczenia. Gdy będzie wymagać tego sytuacja, zahamuje pojazd, aż do pełnego zatrzymania.



Na rynkach europejskich Audi SQ7 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 278 – 276) oraz Audi SQ8 TFSI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km*: 12,1 – 12,0; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km*: 276 – 275) dostępne będą od jesieni tego roku.



Już wkrótce modele te dostępne będą w polskim konfiguratorze Audi na stronie www.audi.pl



Dane o zużyciu paliwa ww. modeli



Dane o zużyciu paliwa i o emisji CO₂ mieszczą się w danych zakresach zależnie od używanych kompletów opon i kół. Dotyczą rynku niemieckiego.



Audi SQ7 TFSI:

Zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km: 12,1 – 12,0;

emisja CO2 (tryb mieszany) w g/km: 278 – 276



Audi SQ8 TFSI:

Zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km: 12,1 – 12,0;

Emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 276 – 275