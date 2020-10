Spadek o 40%

Po trzech kwartałach załamanie produkcji w polskiej motoryzacji przekroczyło właśnie 40%. Tylko we wrześniu produkcja była niemal o jedną czwartą mniejsza, niż przed rokiem. Z powodu pandemii w zeszłym miesiącu fabryki opuściło tylko 31,1 tys. samochodów osobowych, czyli o 23,7%. mniej niż przed rokiem. Są to o tyle niepokojące dane, że we wrześniu nastąpiło wyraźne odbicie w przemyśle. Niestety pozytywne trendy ominęły motoryzację, jeszcze niedawno główny napęd całej polskiej gospodarki. Apele ekspertów i całego środowiska o utworzenie specjalnej państwowej autotarczy chroniącej ten strategiczny segment przemysłu (na wzór innych krajów UE) do dziś nie doczekały się jakiejkolwiek odpowiedzi rządu.