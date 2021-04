Spadek eksportu o 1,7 mld €.

W 2020 r. wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski zmniejszyła się (rok do roku) o 5,6 % i wyniosła 28,6 mld €. Oznacza to, że polski eksport automotive stracił w ub. r. 1,7 mld €. Według ekspertów z rynku spadek byłby jeszcze większy, gdyby nie coraz szybciej rosnący eksport akumulatorów litowo-jonowych. W zestawieniu nie uwzględniającym baterii (wprowadzono je do analiz dopiero w zeszłym roku) spadek byłby jeszcze wyższy i osiągnął 13,5%. To kolejne dane pokazujące, jak trudny okazał się pierwszy rok pandemii dla polskiego automotive. Brak wsparcia państwa dla branży, która niedawno napędzała całą polską gospodarkę, w tym roku może pociągnąć cały sektor jeszcze głębiej w dół.