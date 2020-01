Solaris zaprezentuje nowy, piętnastometrowy autobus elektryczny!

Firma Solaris pierwsze trójosiowe autobusy o długości 15 metrów oferowała już w roku 1999. Były to jednak modele bazujące na konwencjonalnych silnikach spalinowych i CNG. Do tej pory Solaris dostarczył do klientów blisko 1300 sztuk tego typu.

W tym roku producent zdecydował o skonstruowaniu nowej generacji modelu Solaris Urbino 15 LE tylko i wyłącznie w wersji elektrycznej.

Niskowejściowy autobus konstruowany jest głównie z myślą o operatorach z rynków skandynawskich, gdzie występuje duże zapotrzebowanie na tego typu pojazdy obsługujące nie tylko ruch miejski, ale także międzymiastowy.

Solaris Urbino 15 LE electric będzie dostępny w wersjach z dwoma lub trzema parami drzwi (2-2-0 lub 2-2-1) i będzie mógł zabrać na pokład do 55 pasażerów na miejscach siedzących.

Magazynami energii będą baterie najnowszej generacji Solaris High Energy+ o bardzo dużej gęstości energii, których pojemność zagwarantuje odpowiedni dystans autobusu zarówno na trasach miejskich, jak i międzymiastowych. Baterie będzie można ładować na dwa sposoby, w zależności od preferencji użytkowników – za pomocą ładowarki plug-in lub pantografu zamontowanego na dachu pojazdu.

W najbliższych tygodniach zakończą się prace projektowe nad nowym pojazdem i rozpocznie się produkcja dwóch egzemplarzy przedseryjnych. Należy podkreślić, że już teraz operatorzy z jednego ze skandynawskich krajów, potwierdzili chęć przetestowania pojazdów w realnych warunkach drogowych.

“Pomimo tego, że budujemy nowy model niskowejściowego autobusu elektrycznego głównie z myślą o rynkach skandynawskich, to oczywiście nie ograniczamy się do oferowania tego pojazdu tylko w tych krajach. Będzie on dostępny dla wszystkich operatorów, którzy szukają trójosiowych autobusów LE do przewozów miejskich i międzymiastowych. To także całkowicie bezemisyjna alternatywa w tej klasie dla autobusów CNG” – mówi o nowym produkcie Petros Spinaris, Wiceprezes Solarisa.

Kolejne szczegóły techniczne na temat Solarisa Urbino 15 LE electric producent przedstawić ma w kwietniu tego roku.