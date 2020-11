Solaris wyróżniony nagrodą Światowego Lidera Elektromobilności

19 listopada Warszawa po raz drugi stała się światową stolicą elektromobilności. Zwieńczeniem jednego z największych wydarzeń online na świecie, dedykowanego rozwojowi elektromobilności, była Gala Liderów Elektromobilności 2020, podczas której wręczono nagrody za wkład w rozwój zrównoważonego transportu. W tym roku firma Solaris, jako jeden z najważniejszych producentów autobusów elektrycznych w Europie, została uhonorowana tytułem Global E-mobility Leader za udział w transformacji komunikacji miejskiej na świecie.

– Polska jest jednym z europejskich liderów w sektorze zeroemisyjnego transportu publicznego, zarówno pod względem produkcji elektrobusów, jak i wdrożeń pojazdów tego typu przez lokalne samorządy – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA oraz wiceszef The European Association for Electromobility. – Flota ebusów w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. W okresie od stycznia do września bieżącego roku, liczba autobusów z napędem elektrycznym zarejestrowanych w Polsce wyniosła 116 sztuk, co oznacza wzrost o 197 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Solaris miał decydujący wpływ na ten wynik, zaś elektrobusy z Bolechowa stały się już wizytówką polskiej elektromobilności w wielu krajach na świecie – dodał Maciej Mazur.

Solaris, jako jeden z europejskich liderów w obszarze e-mobility, znajduje się w czołówce producentów odpowiadających na zmieniające się potrzeby zakupowe operatorów komunikacji miejskiej. Ma to swoje odzwierciedlenie w strukturze sprzedażowej spółki. Od kilku lat liczba sprzedanych i zakontraktowanych autobusów elektrycznych marki Solaris bardzo dynamicznie rośnie. Tylko w 2019 roku, producent dostarczył do swoich klientów łącznie 162 autobusy bateryjne. Nieustannie zmienia się również organizacja produkcji i obsługi posprzedażowej firmy. W ubiegłym roku 40% wszystkich sprzedanych przez Solaris pojazdów stanowiły autobusy z napędami nisko- i zeroemisyjnymi. Z każdym rokiem firma coraz bardziej umacnia swoją pozycję lidera elektromobilności w transporcie publicznym w Europie.

Rok 2020 stanowi duże wyzwanie dla całej światowej gospodarki. Konferencja Global e-Mobility Forum to wydarzenie na wysokim szczeblu, w którym udział wzięli prelegenci z całego świata, w tym przedstawiciele rządów, organizacji międzynarodowych, naukowcy i światowi liderzy przemysłu. Podczas konferencji poruszone zostały nie tylko tematy związane z kluczowym znaczeniem rozwoju technologii bezemisyjnych dla osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale zwrócono także uwagę na wpływ pandemii na potrzebę transformacji w kierunku zeroemisyjnym. W debacie zabrał również głos Javier Calleja, Prezes Zarządu firmy Solaris – W dzisiejszych czasach nie łatwo jest być optymistą, ale jestem pewien, że z obecnej sytuacji wyjdziemy silniejsi. Mam głębokie przekonanie, że droga wyjścia z tego kryzysu powinno być drogą zieloną, przyjazną dla środowiska, a transformacja na mobilność bezemisyjną odegra kluczową rolę. Czeka nas ogromny skok w zakresie czystego, bezpiecznego i zeroemisyjnego transportu, który zaczyna się już teraz. W Solarisie obserwujemy bardzo pozytywne trendy i osiągamy coraz lepsze wyniki zarówno w sprzedaży, jak i dostawach autobusów elektrycznych. Daje to nadzieję na lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Działalność firmy Solaris doceniono na międzynarodowej konferencji Global e-Mobility Forum już po raz drugi. W 2019 roku, podczas Gali Liderów Elektromobilności, producentowi przyznano nagrodę Polish e-Mobility Leader za udział w transformacji komunikacji miejskiej w Polsce. Tegoroczne przyznanie tytułu Światowego Lidera Elektromobilności stanowi potwierdzenie, że Solaris nieustannie rozwija portfolio bezemisyjnych autobusów i realnie przyczynia się do zmiany oblicza transportu publicznego, również w skali światowej.