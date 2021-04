Solaris wśród potencjalnych dostawców do 550 autobusów międzymiastowych do Włoch

Firma Solaris znalazła się na krótkiej liście potencjalnych dostawców nawet do 550 autobusów międzymiastowych dla Włoch. W połowie kwietnia producent podpisał umowę ramową ze spółką akcyjną Consip należącą do włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów (MEF). W ramach kontraktu spółki transportu publicznego TPL (it. Trasporti Pubblici Locali) będą mogły zamawiać bezpośrednio pojazdy lub rozpisywać przetargi z wybranymi dostawcami. Solaris zaoferował modele InterUrbino i Urbino 12 LE.

W drugiej połowie zeszłego roku włoska spółka Consip ogłosiła przetarg ramowy. Firma Solaris wzięła udział w dwóch częściach zamówienia – obejmujących łącznie dostawę do 550 autobusów międzymiastowych. Producent znalazł się na obu ostatecznych listach. Podpisane przez firmę umowy ramowe dotyczą dostarczenia nawet do 300 autobusów Solaris InterUrbino 12 i do 250 Solaris Urbino 12 LE do różnych lokalizacji we Włoszech. Pojazdy będą zamawiane przez wybrane TPL na drodze przyspieszonych i skróconych przetargów na przestrzeni najbliższych dwóch lat.

Oba modele autobusów firmy Solaris są napędzane silnikami diesla, spełniającymi restrykcyjne normy emisji spalin Euro 6. Zarówno Urbino 12 LE, jak i InterUrbino przystosowane są do przewozu pasażerów na trasach, które wykraczają poza granice miasta.

Niskowejściowe Urbino 12 to autobusy podmiejskie, odznaczające się wysoce komfortowym i ergonomicznie rozplanowanym wnętrzem. Innowacyjna konstrukcja zapewnia lekkość pojazdów, oferując jednocześnie dużą przestrzeń, szersze i wyższe drzwi oraz komfortowe przejście od niskopodłogowej części Urbino na tył autobusu. W tylnej, bardzo przestronnej części pojazdu, znajduje się sześć rzędów wygodnych siedzeń, przystosowanych szczególnie do dłuższych tras.

InterUrbino z kolei, to nowoczesne autobusy międzymiastowe zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i komfortowym przewozie pasażerów na bardzo długich trasach. W 12-metrowcyh autobusach przewidziane jest miejsce na bagaż podręczny wewnątrz pojazdu (półki nad siedzeniami), jak i na bagaż główny (luki bagażowe pod podłogą pojazdu).

„To ogromne wyróżnienie, że nasza firma znalazła się wśród kluczowych dostawców nawet 550 autobusów międzymiastowych. Umowa ramowa daje przewoźnikom możliwość zamawiania autobusów w różnych konfiguracjach, w ramach limitów w niej określonych. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie kolejne modele Urbino LE oraz InterUrbino będą woziły pasażerów włoskiego transportu publicznego. Szczególnie, że produkowane przez nas autobusy międzymiastowe są już teraz bardzo dobrze znane we Włoszech.” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i After Sales.

Po włoskich drogach kursuje już prawie 350 autobusów Urbino. Natomiast Solaris InterUrbino to model szczególnie popularny na tamtejszym rynku. Dotychczas producent dostarczył do Włoch już ponad 600 pojazdów tego typu. Łącznie na Półwyspie Apenińskim jeździ przeszło 1300 wszystkich pojazdów marki Solaris, w tym m.in. autobusy elektryczne i trolejbusy.