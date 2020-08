Solaris wraz z UBSI ponownie wybrany w Izraelu. Do firmy Egged trafi 120 autobusów Urbino 18

W ostatnich tygodniach Solaris Bus & Coach pozyskał znaczące zamówienie na 120 autobusów miejskich Urbino 18. Autobusy trafią do firmy przewozowej Egged i będą obsługiwać transport publiczny w Jerozolimie.

Zamówione Urbino czwartej generacji to niskopodłogowe pojazdy przegubowe klasy MEGA. Nowoczesne autobusy miejskie zamówione przez klienta z Izraela zostaną wyposażone w silniki spełniające normę EURO 6. Pierwsze dostawy rozpoczną się na początku grudnia bieżącego roku, ostatnie zaś będą realizowane na przełomie kwietnia i maja 2021.

„Począwszy od dostarczenia pierwszych autobusów do Izraela w 2012 roku, co roku sukcesywnie otrzymujemy kolejne zamówienia z tego kraju. To dla nas bardzo istotny rynek eksportowy. Długoletnia i tak udana współpraca z firmą UBSI to dla nas, jako producenta, szczególny powód do dumy” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach.

120 sztuk Urbino 18 zostało zamówionych bezpośrednio przez firmę UBSI Nazareth, należącą do grupy Afifi Group. Solaris współpracuje z tym lokalnym dystrybutorem od 2012 roku. W tym czasie firmy wspólnie dostarczyły do Izraela już blisko 500 Solarisów Urbino. Polskie autobusy można spotkać między innymi na ulicach Jerozolimy, Tel Avivu oraz na lotnisku Ben Gurion.

Klientem końcowym najnowszego zamówienia na 120 przegubowych Solarisów jest natomiast Egged, jedna z największych firm przewozowych w Izraelu, obsługująca zarówno transport między-, jak i wewnątrzmiastowy. Po realizacji nowo złożonego zamówienia, łączna liczba autobusów dostarczonych do Izraela przez firmę Solaris przekroczy 600 pojazdów.