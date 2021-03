Solaris rozpoczął dostawy Urbino hydrogen do Kolonii

W marcu 2020 roku niemiecki przewoźnik Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) wybrał w przetargu firmę Solaris Bus & Coach na dostawcę 15 nowoczesnych autobusów Solaris Urbino 12 hydrogen. Pierwszy z wodorowych pojazdów został dostarczony i jest testowany w oddziale RVK w Wermelskirchen w Rheinisch-Bergisches Kreis. Pozostałe 14 autobusów wodorowych trafi na miejsce jeszcze w tym roku.

Solaris Bus & Coach dostarczył do operatora transportu Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) pierwszy z zamówionych w 2020 roku 15 autobusów wodorowych. Obecnie kierowcy RVK przechodzą szkolenie w zakresie procesów tankowania, specyfiki napędu wodorowego i technologii użytej w autobusie wodorowym. Solaris Urbino 12 hydrogen jest pierwszym pojazdem z napędem wodorowym dostarczonym przez producenta do tego regionu. Ostatecznie wszystkie z zamówionych autobusów zostaną rozmieszczone w trzech lokalizacjach RVK. Pięć z nich trafi do regularnej obsługi w powiecie Rheinisch-Bergisches Kreis, pięć do ruchu w powiecie Rhein-Sieg na lewym brzegu Renu i pięć do ruchu miejskiego w Hürth.

Autobusy Solarisa napędzane wodorem zostały zakupione w ramach unijnego projektu JIVE 2, przy wsparciu „Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych” (FCH JU), Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) oraz dzięki programowi NIP2 i wsparciu Ministerstwa Transportu NRW.

Pierwszy z ekologicznych pojazdów Solaris Urbino 12 hydrogen, dostarczony do Niemiec, wykorzystuje zestaw ogniw paliwowych o mocy 70 kW. Dzięki zastosowanej technologii autobus ma możliwość pokonania na pojedynczym tankowaniu aż 350 km, co w obszarze ruchu RVK jest szczególnie istotne. Oprócz miejskich, gęsto zaludnionych obszarów, pojazdy będą obsługiwały również rozległe tereny wiejskie. Wodorowy autobus został wyposażony w baterię trakcyjną Solaris High Power, która pozwala na wspomaganie ogniwa paliwowego w chwilach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Bateria ładowana jest energią pochodzącą z wodoru oraz poprzez rekuperację z procesu hamowania. Z kolei prąd uzyskany w wyniku elektrolizy napędza oś ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Niezbędny do zasilania autobusu wodór magazynowany jest w postaci gazowej, w umieszczonych nad pierwszą osią pojazdu zbiornikach.

Autobus na swoim pokładzie posiada ponad 30 miejsc siedzących. Dostęp do pojazdu został zaplanowany w układzie drzwi 2-2-0. Pasażerowie oraz kierowcy mogą cieszyć się komfortową i bezpieczną podróżą dzięki klimatyzacji całopojazdowej z pompą ciepła, nowoczesnemu systemowi monitoringu i informacji pasażerskiej, czy też dzięki możliwości podładowania swoich urządzeń mobilnych poprzez punkty USB, znajdujące się w przestrzeni pasażerskiej. Kierowcy mogą również skorzystać z szeregu innowacyjnych rozwiązań, wspomagających ich pracę i podnoszących poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Wbudowany system MobilEye Shield+ pomaga wykryć ewentualne ryzyko kolizji. Dzięki kamerom umieszczonym na zewnątrz pojazdu system ostrzega kierowcę o obecności innych użytkowników ruchu drogowego znajdujących się w pobliżu pojazdu. Jest to szczególnie istotne przy manewrach skrętu.

Solarisy z napędem wodorowym to autobusy o innowacyjnej konfiguracji, które są jednymi z najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdów dostępnych dziś na rynku. Zamówienie, w ramach którego do Kolonii trafił pierwszy Solaris Urbino 12 hydrogen, nie jest pierwszym kontraktem na autobusy z napędem wodorowym. W podobnym czasie spółka WSW Mobil GmbH z Wuppertal zamówiła dziesięć takich pojazdów. Ponadto do końca 2021 Solaris dostarczy dwanaście wodorowców do włoskiego przewoźnika SASA Bolzano oraz dwadzieścia do klienta Connexxion, obsługującego transport w prowincji Holandia Południowa.

Fot. RVK.