Solaris przystępuje do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego Wodoru

Europejski Sojusz na Rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance) to inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej celem jest przyspieszenie do roku 2030 działań na rzecz produkcji i wykorzystania wodoru jako paliwa produkowanego z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Sojusz na rzecz Czystego Wodoru jest jednym z kroków, jakie Unia Europejska podejmuje, aby zbudować pozycję światowego lidera w produkcji i wykorzystaniu wodoru w przemyśle oraz systemie energetycznym. Jest także jednym z elementów dochodzenia do neutralności węglowej w roku 2050, co jest celem Unii Europejskiej.

Firma Solaris, jako jeden z kilkudziesięciu podmiotów, pod koniec roku 2020 przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego Wodoru. Solaris, który jest europejskim liderem w produkcji bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego, pierwsze autobusy wykorzystujące wodór zaprezentował już w 2014. Od tego momentu wodorowe autobusy i trolejbusy marki Solaris znalazły swoich nabywców w Holandii, Niemczech, Włoszech, Szwecji oraz na Łotwie. W najbliższych tygodniach kolejne europejskie miasta chcą testować pojazdy Solaris Urbino hydrogen, aby przekonać się o zaletach bezemisyjnego napędu opartego o wodór. „Autobusy elektryczne napędzane wodorem pozwalają nam oferować komplementarne bezemisyjne portfolio, dzięki któremu Solaris jest przygotowany na współczesne wyzwania oraz zróżnicowane potrzeby klientów odnośnie zasięgu, elastyczności i operacyjności pojazdów. Wychodzimy z założenia, że rozwój wszystkich odnóg elektromobilności – zarówno autobusów bateryjnych, trolejbusów, jak i modeli napędzanych wodorem – powinien przebiegać w synergii oraz że jest to proces niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego transportu przyszłości. Napędzane wodorem autobusy Solaris nie stanowią konkurencji dla autobusów bateryjnych czy pojazdów z serii Trollino. Wręcz przeciwnie, technologie te perfekcyjnie uzupełniają się i czerpią z postępu technologicznego napędów elektrycznych i ich komponentów” – mówi Petros Spinaris, członek zarządu firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Firma Solaris w ramach Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego Wodoru została zaproszona do stolika poświęconego mobilności. Wspólnie z innymi podmiotami promującymi wykorzystanie wodoru jako źródła energii, producent będzie wspierać wypracowanie najlepszych rozwiązań w zakresie tranzycji energetycznej UE w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Więcej o inicjatywie na stronie: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en