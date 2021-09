Solaris podpisał umowę ramową z francuskim przewoźnikiem RATP w ramach programu BUS2025

Operator transportu w Paryżu RATP ogłosił podpisanie umów ramowych na zakup 12-metrowych autobusów elektrycznych o maksymalnej wartości 825 mln euro. Umowy będą realizowane w ciągu 4 lat. Solaris jest jednym z pięciu potencjalnych dostawców, co pokazuje, że jego oferta zeroemisyjna odpowiada na potrzeby francuskich operatorów.

To nowy krok w programie BUS2025, który pokazuje, że RATP zamierza stać się aktywnym graczem w obszarze zrównoważonego transportu publicznego. Zaangażowanie przewoźnika docenia i wspiera Komisja Europejska. Unijna instytucja właśnie ogłosiła przyznanie RATP dotacji na przekształcenie floty autobusowej RATP w regionie Île-de-France w pojazdy zasilane elektrycznie i przez biogaz. Do tej pory program BUS2025 w 2020 i 2021 roku otrzymał od Komisji Europejskiej w sumie 50,7 mln euro.

Île-de-France Mobilités i RATP zawarły już kilka umów na zakup autobusów elektrycznych i gazowych. Solaris dostarczył operatorowi RATP 28 przegubowych autobusów CNG w latach 2019-2021 oraz dwa elektryczne midibusy w 2021 roku.

„Nowa umowa ramowa jest oznaką zaufania, jakim obdarzył nas klient RATP w kwestii wspierania go w zrównoważonym rozwoju. Jest to także dowód na to, że nasze autobusy spełniają wymagania przewoźnika, co jest naszym kluczowym priorytetem” – mówi Olivier Michard, Dyrektor Generalny Solaris France

Solaris France już od kilkunastu lat ma ugruntowaną pozycję na tamtejszym rynku. Wieloletnie doświadczenie i najnowocześniejsze produkty sprawiają, że oferta producenta w pełni odpowiada na potrzeby rynku. Dobrze zorganizowany model obsługi posprzedażowej Solarisa zapewnia serwis w okresie gwarancyjnym i po jego zakończeniu, co zapewnia satysfakcję klientów przez cały cykl życia pojazdu.