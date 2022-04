Solaris największym producentem autobusów bezemisyjnych w Europie. Firma podsumowuje rok 2021

• Solaris w roku 2021 sprzedał łącznie 1492 pojazdy [1] • Przychody spółki wyniosły 721 mln EUR • Firma osiągnęła pozycję nr 1 na rynku autobusów bezemisyjnych w Europie w roku 2021 z udziałem 15,1% rynku [2] • Solaris wyrósł na największego producenta autobusów bateryjnych i wodorowych na rynku europejskim, wypracowując w latach 2012-2021 udział na poziomie 15,5% [3]

Rok 2021, podobnie jak poprzedni, przyniósł większości państw na świecie ogromne wyzwania gospodarcze. Minione miesiące były niełatwe również dla europejskiego sektora transportu publicznego i firm produkujących pojazdy w tym segmencie motoryzacji. Pandemia koronawirusa/Covid-19 i związane z nią ograniczenia wymagały od firmy Solaris wypracowania specjalnych procedur i uruchomienia nakładów umożliwiających nieprzerwaną produkcję i kontynuację działalności. Spółka udowodniła jednak, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach dotrzymuje obietnic wobec swoich klientów i partnerów biznesowych. Starania całej organizacji i jej pracowników, aby utrzymać ciągłość działania, a także wprowadzone środki zaradcze, przyniosły wymierne efekty.

Mimo trwającej w roku 2021 pandemii, która miała istotny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, w tym również na branżę automotive, firma Solaris w zanotowała solidne wyniki sprzedażowe i finansowe. W podsumowywanym okresie spółka wygenerowała przychody na poziomie 721 mln euro.

Wyniki sprzedażowe w 2021 r.

Solaris umocnił pozycję lidera w segmencie autobusów elektrycznych w Europie. Firma dostarczyła do swoich klientów w roku 2021 łącznie 400 autobusów elektrycznych i wodorowych [4]. Oznacza to, że w okresie od roku 2012 do końca 2021 to Solaris jest największym europejskim dostawcą bezemisyjnych autobusów miejskich ze skumulowanym udziałem na poziomie 15,5% w tym segmencie.

Łącznie w roku 2021 firma sprzedała 1492 pojazdy [5], z czego pojazdy nisko- i bezemisyjne, tj elektryczne, wodorowe, hybrydowe i trolejbusy, stanowiły 41% całkowitej sprzedaży.

Solaris w 2021 dostarczył swoje produkty do klientów z 18 krajów. Do największych odbiorców pojazdów marki Solaris w minionym roku należeli operatorzy z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Włoch, Rumunii, Czech, Izraela oraz Szwajcarii. Solaris 19. rok z rzędu został liderem rynku niskopodłogowych autobusów miejskich w Polsce z udziałem 63,7%.

Warty odnotowania jest fakt, że Solaris w roku 2021 sprzedał aż 54 autobusy wodorowe, na rynek włoski, niemiecki, holenderski i szwedzki. Po raz pierwszy Solaris Urbino 12 hydrogen został zaprezentowany w roku 2019. Od tego momentu zainteresowanie technologią wykorzystującą ogniwa paliwowe dynamicznie rośnie, czego wyrazem są zamówienia na pojazdy wodorowe zrealizowane w roku 2021 oraz te zakontraktowane na rok 2022 i kolejne lata.

Najważniejsze kontrakty

Wśród największych wygranych kontraktów Solarisa w roku 2021, w tym także tych częściowo lub całkowicie zrealizowanych, można wymienić:

Kontrakt na dostawę łącznie 123 autobusów elektrycznych do Rumunii, dzięki któremu Solaris umocnił swoją pozycję lidera elektromobilności na tym rynku. W przetargu centralnym, przeprowadzonym przez Ministerstwo Robót Publicznych, Rozwoju i Administracji w Rumunii, którego ostatecznymi beneficjentami jest 7 rumuńskich miast, Solaris wygrał gigantyczne zamówienie na 123 z puli 131 autobusów elektrycznych. Solaris w roku 2021 dostarczył swoje bateryjne pojazdy do Iasiu, Sibiu, Sighetu Marmatiei, Suceava, Targu Mures oraz Pitesti. Cały kontrakt zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem do końca roku 2022

Przetarg na dostawę łącznie aż 250 autobusów Solaris Urbino 12 napędzanych sprężonym gazem ziemnym dla EMT Madryt. Dostawy autobusów rozpoczęły się w roku 2021, a ich zakończenie zaplanowane jest na rok 2023. Jest to pierwszy wygrany kontrakt Solarisa w stolicy Hiszpanii. Empresa Municipal de Transporte (EMT) Madrid to największy w Hiszpanii i drugi największy operator transportu publicznego w Europie. Przewoźnik postawił przed sobą ambitny cel, by do 2023 roku po ulicach Madrytu kursowały wyłącznie autobusy elektryczne, hybrydowe i gazowe. Plan zakłada wymianę wszystkich pojazdów spalinowych na gazowe, dlatego na początku roku EMT rozpisało przetarg na dostawę niebagatelnej liczby 520 pojazdów o długości 12 m napędzanych gazem CNG. Aż 250 z nich dostarczy firma Solaris

Zamówienie na dostawę 24 autobusów elektrycznych dla TMB Barcelona. Solaris Urbino electric trafią do stolicy Katalonii do końca 2022 roku. Autobusy Solarisa po raz pierwszy pojawiły się we flocie TMB w Barcelonie w 2015 roku. Wszystkie zamówione przez przewoźnika modele to pojazdy z napędami hybrydowymi i elektrycznymi.

Umowę na 100 ekologicznych autobusów miejskich napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) podpisaną z estońskim przewoźnikiem Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) z Tallina. W roku 2021 Estonia była jednym z istotniejszych rynków zbytu dla Solarisa. Było tak głównie za sprawą realizacji dostaw i wygranych przetargów ogłoszonych przez operatora TLT. Stolica Estonii znajduje się w światowej czołówce najinteligentniejszych miast świata – takich, które wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej. Nie dziwi więc fakt, że największy przewoźnik transportu publicznego w Estonii – Aktsiaselts Tallinna Linnatransport – po raz kolejny zdecydował się na podpisanie z Solarisem bardzo dużego zamówienia na pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym. 75 zamówionych w 2021 roku autobusów to pojazdy Solaris Urbino 12 CNG, kolejne 25 to przegubowe Solarisy Urbino 18 CNG. Zakończenie dostaw planowane jest na rok 2022. Już w roku 2022 TLT skorzystało z zapisanej w warunkach kontraktu opcji domówienia kolejnych 50 autobusów gazowych. Po ulicach Tallina kursuje już 200 tego typu pojazdów Solarisa, zamówionych przez TLT w latach 2019-2020. Po zakończeniu wszystkich dostaw liczba gazowych autobusów marki Solaris sięgnie 350 sztuk.

Istotne na europejskim rynku autobusowym zamówienie na 161 sztuk hybrydowych (spalinowo-elektrycznych) Urbino 12 dla Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), operatora transportu publicznego we francuskojęzycznej części Belgii. Pojazdy trafią do Namur, Liège oraz Charleroi w roku 2022.

Umowę na dostawę 24 autobusów Urbino 12 electric wraz z infrastrukturą ładowania do Ostrawy podpisaną z przewoźnikiem Dopravní Podnik w Ostrawie (DPO). Warty odnotowania jest fakt, że to pierwsze zamówienia na autobusy elektryczne z Czech, które są jednym z kluczowych rynków Solarisa. Do tej pory firma dostarczała tam autobusy spalinowe, gazowe, a także trolejbusy. Zakończenie dostaw planowane jest na rok 2022.

Technologia wodorowa

Istotne miejsce w rozwoju i strategii sprzedażowej spółki zajmuje technologia wodorowa. Na początku roku 2021 Solaris przystąpił do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance), będącego inicjatywą Komisji Europejskiej. Celem projektu jest przyspieszenie do roku 2030 działań na rzecz produkcji i wykorzystania wodoru jako paliwa produkowanego z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii. Sojusz na rzecz Czystego Wodoru jest jednym z kroków, jakie Unia Europejska podejmuje, aby zbudować pozycję światowego lidera w produkcji i wykorzystaniu wodoru w przemyśle oraz systemie energetycznym. Jest także jednym z elementów dochodzenia do neutralności węglowej w roku 2050, co jest celem Unii Europejskiej.

Technologia wodorowa to w przypadku Solarisa nie tylko zapowiedź przyszłego rozwoju, ale obszar, który już teraz przekłada się na konkretne zamówienia i generuje przychody. Tylko w roku 2021 firma dostarczyła łącznie 54 bezemisyjne autobusy wodorowe do klientów z: Włoch, Niemiec, Holandii i Szwecji. Spółka podpisała w 2021 kolejne zamówienia na dostawę autobusów wodorowych, między innymi na rynek niemiecki – 12 sztuk autobusów Solaris Urbino 12 hydrogen zostanie dostarczonych do spółki In-der-City-Bus, odpowiedzialnej za komunikację miejską we Frankfurcie.

Lider rynku trolejbusów

Firma Solaris oprócz czołowej pozycji w Europie w obszarze autobusów bateryjnych, hybrydowych, CNG i wodorowych, jest także największym europejskim dostawcą trolejbusów. W roku 2021 spółka sprzedała łącznie 119 trolejbusów Solaris Trollino 12 i 18, które trafiły do operatorów w Niemczech, Francji, Czechach, Rumunii, Polsce i na Węgrzech.

W stronę zrównoważonego rozwoju

W 2021 roku firma Solaris opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju. Publikacja opracowana została zgodnie z GRI Standards, stanowiącymi międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i tematów zrównoważonego rozwoju.

To pierwsza publikacja, która w tak kompleksowy sposób przedstawiła pełen zakres danych i informacji dotyczących działalności firmy w obszarze ESG. Raport to przekrojowy opis oddziaływania organizacji na gospodarkę, środowisko i społeczność. Treści podzielone zostały na trzy główne rozdziały, będące jednocześnie filarami działalności firmy: „Odpowiedzialni na każdym etapie łańcucha wartości”, „Ludzie – najwyższa wartość” oraz „Zeroemisyjna przyszłość”. Wybór tematów był wynikiem wewnętrznych warsztatów, a także zaangażowania interesariuszy, którzy zabrali głos w kwestii raportu.

Dokument otrzymał nagrodę w konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju w kategorii debiut. Zgodnie z uzasadnieniem jury, nagroda została przyznana za „raport zawierający dużo dobrze przygotowanych informacji, z czytelnym układem treści, konkretnym zestawem działań w obszarze ESG i ciekawie opisaną rolę firmy w „zeroemisyjnej” przyszłości”.

Raport jest dostępny na stronie głównej firmy Solaris pod adresem:

https://www.solarisbus.com/public/assets/content/firma/csr/Solaris_Raport_Zrownowaonego_Rozwoju_2020.pdf. Dostępny jest w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim. W trosce o środowisko naturalne firma zdecydowała się opublikować dokument wyłącznie w wersji on-line. Analogiczny raport za rok 2021 zostanie opublikowany w trzecim kwartale tego roku.

Wydarzenia branżowe

W roku 2021 firma Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z powodu pandemii koronawirusa/COVID-19 zmuszona została drugi rok z rzędu działać w specyficznych warunkach, jeśli chodzi o swoją aktywność targowo-wystawienniczą. Wprowadzane w różnych krajach ograniczenia, lockdowny i wyłączanie całych branż spowodowały, że zdecydowana większość wydarzeń, w których firma planowała swój udział, została ponownie odwołana lub przełożona na późniejszy okres.

Solaris w roku 2021 wziął udział w targach Transexpo w Kielcach w Polsce w dniach 27-29 października, gdzie zaprezentował trzy bezemisyjne pojazdy: bateryjne Urbino 9 LE electric i Urbino 15 LE electric, a także zasilane wodorem Urbino 12 hydrogen. Wodorowy Solaris otrzymał Medal Targów Kielce jako najlepszy produkt w kategorii Autobusy. Bateryjne Urbino 9 LE, które miesiąc wcześniej miało swoją premierę, zostało przez konkursowe jury wyróżnione.

Ponadto w minionym roku Solaris wziął udział w konferencji Tampere Local Public Transport Days, w Finlandii w dniach 23-24.11.2021. Wystawiony został Urbino 15 LE electric. W tym samym czasie (23-25.11.2021) producent brał również udział w targach Czechbus w Pradze (Czechy), pokazując swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie elektromobilności: Urbino 12 hydrogen oraz Urbino 9 LE electric.

Solaris w 2021 roku kontynuował #SolarisTalks, czyli spotkania branżowe, służące wymianie doświadczeń oraz będące miejscem dyskusji o przyszłości mobilności miejskiej. W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa tegoroczne wydarzenie odbyło się w formule online. Zmieniona forma stworzyła nowe możliwości – wirtualną scenę, na której odbywały się prezentacje, można było śledzić z dowolnego miejsca na świecie. Uczestnikami byli klienci, kooperanci, przedstawiciele samorządów i sympatycy Solarisa z całej Europy. Program konferencji został podzielony na dwa bloki tematyczne: sesję elektryczną oraz sesję wodorową. W konferencji #SolarisTalks online wzięło udział niemal 700 uczestników, pochodzących z 38 krajów. Duże zainteresowanie oraz zróżnicowanie geograficzne pokazuje, jak ważny i aktualny jest temat elektromobilności. Pełne materiały z tego wydarzenia dostępne są tutaj:

https://www.youtube.com/channel/UCQaJOZ44gRiEbfzLfoB76xw

Nowości produktowe

W 2021 roku, nie mogąc brać udziału w tradycyjnych targach i innych wydarzeniach promocyjnych, Spółka postawiła na prezentację swojego najnowszego produktu w formule online. Internetowa premiera autobusu elektrycznego marki Solaris – Urbino 9 LE electric – odbyła się 30 września 2021 roku. W ten sposób Solaris dotrzymał słowa w sprawie terminu prezentacji nowego pojazdu oraz umożliwił zainteresowanym czynny udział w wydarzeniu, zachowując jednocześnie reżim sanitarny.

Wprowadzeniem na rynek kolejnego autobusu, który spełnia wymagania zarówno klasy I, jak i II, producent kontynuuje rozwój oferty elektrycznych pojazdów mogących z powodzeniem obsługiwać ruch nie tylko w mieście, ale i transport podmiejski. Pełna relacja z premiery dostępna jest pod adresem: https://www.solarisbus.com/pl/premiera Wydarzenie to wygenerowało łącznie ponad 60 tysięcy odsłon w różnych kanałach internetowych.

W roku 2021,oprócz zaprezentowania nowego autobusu elektrycznego w klasie midi, Solaris utrzymywał prace związane z opracowaniem i wdrożeniem autobusu z napędem elektrycznym o długości 18 m, który do napędu wykorzystywać będzie wodorowe ogniwo paliwowe nowej generacji. Poza nowym ogniwem autobus zostanie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu wykorzystania wodoru jako paliwa. W 2021 ruszyły prace nad budową dwóch prototypów, których zakończenie zaplanowane jest na drugi kwartał 2022. W efekcie Solaris od roku 2022 będzie posiadać w swojej ofercie autobusy wodorowe w najczęściej spotykanych długościach w komunikacji miejskiej, tj. 12 i 18 metrów (przegubowy).

Ponadto w 2021 roku kontynuowano prace rozwojowe nad 24-metrowym, dwuprzegubowym autobusem elektrycznym. Projekt ten jest realizowany m.in. w związku z wygranym przetargiem na dostawę 14 sztuk tego modelu do duńskiego Aalborga.

Spółka posiada stabilne portfolio przyszłych zamówień, które na koniec roku 2021 wynosiło 1260 pojazdów.