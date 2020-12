Solaris na krótkiej liście dostawców do 430 autobusów hybrydowych dla OTW Namur w Belgii

Solaris Urbino 12 hybrid ze spalinowo-elektrycznym, szeregowym systemem hybrydowym, jest jednym z dwóch modeli, które znalazły się na krótkiej liście zakupowej w ramach przetargu ogłoszonego przez przewoźnika transportu publicznego OTW w Belgii.

Łącznie mowa o 430 autobusach hybrydowych o długości dwunastu metrów. Cześć z nich będzie wyposażona w rozwiązania typowo miejskie i trzy pary drzwi, część będzie miała dwa wejścia na pokład i wersję wyposażenia na trasy podmiejskie. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia OTW będzie weryfikować dwóch potencjalnych dostawców pod kątem kosztów użytkowania pojazdów i terminu ich dostawy. Całkowita inwestycja w nowy tabor, którą w najbliższych czterech latach planuje OTW to ponad 150 mln euro.

„Sam fakt, że nasza oferta jest na ostatecznej liście potencjalnych dostawców jest dla naszej firmy ogromnym wyróżnieniem. I choć dopiero będziemy rywalizować o ostateczne zamówienie, to już dzisiaj możemy powiedzieć, że to wyraz zaufania OTW, do pojazdów oferowanych przez Solarisa. . Dołożymy wszelkich starań, aby to właśnie autobusy marki Solaris mogły wozić pasażerów transportu publicznego w Walonii. Zresztą produkowane przez nas pojazdy są w tym regionie bardzo dobrze znane. Od ponad trzech lat bowiem jeździ we flocie TEC (OTW) ponad 200 autobusów hybrydowych dokładnie takiego samego typu” – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris ds. Sprzedaży i After Sales.

Przypomnijmy także, że to właśnie w Belgii elektryczny model Solarisa Urbino 12 zdobył tytuł najlepszego autobusu w Europie „Bus of the year” w roku 2016. Pojazdy marki Solaris obecne obecnie w 32 krajach w ponad 750 miastach. Do Belgii zostały po raz pierwszy dostarczone w 2013 roku. Wśród nich jest między innymi ponad 200 autobusów hybrydowych Solaris Urbino 12 hybrid w barwach TEC (OTW) w Liege, Hainaut i Charleroi oraz autobusy elektryczne Solaris Urbino electric, które jeżdżą w Brukseli.