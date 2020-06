Solaris dostarczy elektryczny autobus szkolny

Pierwszy w Polsce szkolny autobus elektryczny zawiezie dzieci na lekcje w Godzianowie niedaleko Łodzi. Zakup ekologicznego pojazdu był dofinansowany przez NFOŚiGW. Solaris dostarczy autobus do Gminy Godzianów w październiku tego roku.

„Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” to projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach którego miejscowości w Polsce otrzymały dofinansowanie zakupu bateryjnych autobusów szkolnych. W wyniku wygranego przetargu zamówienie na budowę elektrycznego gimbusa dla Gminy Godzianów trafiło do firmy Solaris. Już w październiku tego roku autobus napędzany energią elektryczną zawiezie dzieci do szkoły w Godzianowie. Będzie to pierwszy tego typu pojazd w Polsce.

Szkolne Urbino 12 electric, które zamówiła gmina, zmieści na pokładzie aż 41 młodych pasażerów. Wszystkie siedzenia w autobusie będą wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Elektryczny pojazd będzie, tradycyjnie dla przewozów szkolnych, pomarańczowy. Na ścianie przedniej i tylnej pojazdu zostaną umieszczone, dodatkowo oświetlone, tablice informujące o przewozie dzieci. Ponadto z tyłu autobusu, na dachu zamontowane zostaną pomarańczowe świetlne „koguty”, zapalające się automatycznie, gdy drzwi autobusu będą otwarte.

Dzięki bateriom, które będą stanowić źródło energii, pojazd nie będzie emitować żadnych szkodliwych spalin do atmosfery. Zastosowane w „e-gimbusie” baterie Solaris High Energy+ będą mieć łączną pojemność niemal 240 kWh. To rozwiązanie gwarantuje zasięg co najmniej 200 km w każdych warunkach drogowych i klimatycznych. Komfortową, płynną jazdę bez hałasu i gwałtownych wibracji zapewni oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi o mocy 125 kW każdy. Autobus będzie ładowany za pomocą mobilnej ładowarki o mocy 40 kW, która była częścią zamówienia.

Solaris jest jednym z czołowych producentów autobusów elektrycznych w Europie. Portfel zamówień obejmuje w tej chwili blisko 1000 zeroemisyjnych pojazdów, które zakupiły już miasta w 18 państwach. Zakupiony przez Gminę Godzianów autobus szkolny będzie pierwszym elektrycznym pojazdem w specyfikacji dostosowanej do przewozów dzieci i młodzieży szkolnej, jaki zbuduje producent.

Źródło: Solaris Bus & Coach S.A.