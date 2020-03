Sojusz zwiększa wykorzystanie zasobów i inwestycji

Sojusz Renault-Nissan-Mitsubishi przedstawił nowe ramy dla dalszego wzmocnienia swojego modelu biznesowego i struktury zarządzania. Wszystkie trzy firmy podkreśliły, że Sojusz ma zasadnicze znaczenie dla strategicznego wzrostu i zwiększenia konkurencyjności każdej z nich.

Nowe ramy współpracy, ratyfikowane na posiedzeniu Rady Operacyjnej Sojuszu (AOB) w Jokohamie w Japonii, zwiększą zdolność firm członkowskich Sojuszu do kapitalizacji ich mocnych stron i uzupełnią ich strategie.

AOB potwierdziła także kluczowe programy, nakreślone na poprzednim posiedzeniu zarządu w listopadzie, by wspierać inicjatywy, które umożliwią każdej z firm członkowskich zwiększenie konkurencyjności i rentowności w związku z przejściem branży na nowe usługi mobilności.



Nowe ramy współpracy pozwolą wykorzystać mocne strony firm członkowskich

Wspieramy modele współpracy, aby w pełni wykorzystać mocne strony każdej z firm i wzmocnić naszą pozycję lidera w regionach, produktach i nowych technologiach.

AOB zdecydowała:

1. W regionach, każda z trzech firm będzie spółką referencyjną dla danego regionu: Nissan dla Chin, Renault dla Europy, Mitsubishi dla Azji Południowo-Wschodniej.

2. Inżynieria będzie działać wg modelu lidera/obserwatora, rozszerzając ten schemat na platformy, zespoły napędowe i kluczowe technologie. W ten sposób jedna firma przejmie inicjatywę w Sojuszu w zakresie rozwoju każdej kluczowej technologii, która następnie zostanie rozpowszechniona wśród partnerów Sojuszu.

3. AOB postanowiła również połączyć udziały CAFE trzech firm w Europie już w 2020 roku.

4. W segmencie LCV, Renault opracuje i wyprodukuje w fabryce w Sandouville vana marki Mitsubishi, bazującego na platformie Renault Trafic, który będzie sprzedawany na terenie regionu Oceanii

5. Strategiczne plany średniookresowe trzech spółek zostaną ujawnione jednocześnie, w okolicach maja 2020 roku, uwzględniając główne konsekwencje decyzji Rady Operacyjnej Sojuszu.

Ten nowy program zwiększy efektywność i wydajność projektów Sojuszu, aby jeszcze bardziej wzmocnić wykorzystanie zasobów i inwestycji w trzech firmach.

Ewolucja zarządzania Sojuszem w celu zapewnienia nadzoru

AOB, w skład którego wchodzi jeden prezes i prezes lub dyrektor generalny każdej ze spółek członkowskich, zgadzają się również aktywnie współpracować z radami dyrektorów Renault, Nissana i Mitsubishi Motors w celu wzmocnienia zarządzania w celu skutecznego działania z korzyścią dla każdej ze stowarzyszonych firm. Takie inicjatywy zmaksymalizują współpracę w ramach Sojuszu, jednocześnie zachowując tożsamość i autonomię każdej z firm.

O Renault-Nissan-Mitsubishi

Grupa Renault, Nissan Motor Company i Mitsubishi Motors to największy na świecie sojusz motoryzacyjny. Jest to trwające najdłużej i najbardziej wydajne międzykulturowe partnerstwo w przemyśle samochodowym. W 2017 r. partnerzy sprzedali łącznie 10,6 miliona samochodów w prawie 200 krajach. Firmy należące do sojuszu koncentrują się na współpracy i maksymalizacji synergii w celu zwiększania swojej konkurencyjności. Współpracują one także z innymi grupami z branży motoryzacyjnej, takimi jak Daimler w Niemczech i Dongfeng w Chinach. Strategiczny sojusz jest branżowym liderem w dziedzinie pojazdów bezemisyjnych oraz rozwija najnowocześniejsze technologie, planując zaoferowanie autonomicznej jazdy, opcji łączności oraz innych usług w szerokiej gamie przystępnych cenowo modeli.

