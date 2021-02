Siemens uruchamia unikalną stację ładowania EV

Dzięki możliwościom rozbudowy i elastyczności w zakresie dynamicznego podziału mocy urządzenie to stanowi duży krok naprzód w kierunku przyszłości rozwoju rynku elektromobilności. Nasi klienci mogą mieć pewność, że są przygotowani na przyszłe wyzwania, zarówno w aspekcie dostępnych opcji ładowania, jak i skrócenia czasu tej czynności. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej wydajnych, szybkich ładowarek dostępnych obecnie na rynku. To niezwykle ważne, ponieważ budowanie zrównoważonej mobilności wymaga odpowiedzialnego korzystania z zasobów, które nie są nieograniczone. Birgit Dargel szefowa pionu Future Grids w Siemens Smart Infrastructure

Dzięki stałej sprawności powyżej 95,5% i sprawności szczytowej rzędu 96%, nowa stacja ładowania Sicharge D umożliwiać ma odbieranie niemal całej wytworzonej energii elektrycznej, co przekładać ma się na niższe koszty operacyjne dla klientów. Ponadto, została zaprojektowana z myślą o dalszym rozwoju technologicznym. Nawet jeśli obecnie moc ładowania większości pojazdów elektrycznych jest jeszcze dość ograniczona, to w przyszłości będą one gotowe do odbierania większej mocy, przy wyższych zakresach napięcia.

Sicharge D posiada skalowalną moc ładowania w zakresie do 300 kW. Może być ona dostępna już w wersji fabrycznej, albo zostać rozbudowana dzięki zastosowaniu rozszerzeń typu plug and play. Ponadto, stacja obsługuje napięcia od 150 do 1 000 V oraz natężenia prądu do 1 000 A we wszystkich gniazdach prądu stałego znajdujących się na wyposażeniu. W przyszłości umożliwi to ładowanie z pełną mocą pojazdów przygotowanych do obsługi napięcia 800 V, jak również pozwoli na zasilanie starszych modeli aut przy zastosowaniu niższego napięcia.

Pomimo tego, że liczba pojazdów elektrycznych rośnie, dzisiejsze inwestycje w infrastrukturę wydają się wciąż niewystarczające. Dzięki możliwości rozbudowy systemu ładowarki Sicharge D o maksymalnie dwa dodatkowe zewnętrzne punkty DC, klienci mogą dostosowywać swoje inwestycje do aktualnych potrzeb rynkowych. W standardowej konfiguracji dwa złącza DC i jedno AC umieszczone są w kompaktowej obudowie, której prosta konstrukcja usprawnia proces montażu.

Nowa stacja Sicharge D łączy wszystkie te cechy z możliwością dynamicznego ładowania równoległego. Oznacza to, że urządzenie rozpoznaje indywidualne zapotrzebowanie na energię każdego podłączonego pojazdu i automatycznie dostosowuje proces ładowania do zastosowanej w aucie technologii akumulatorów i stanu ich naładowania. Dzięki temu podłączonym pojazdom dostarczana jest maksymalna moc, jakiej mogą potrzebować i to bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności manualnych przez kierowcę.