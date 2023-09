SEKCJA BLACHARSKO-LAKIERNICZA PIM GOTOWA DO WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI

O ciekawej inicjatywie w branży blacharsko-lakierniczej rozmawiamy z Krzysztofem Chojnowskim, szefem serwisu w Pruszczu Gdańskim.

Lakiernik

: Przy Polskiej Izbie Motoryzacji powstała nowa sekcja. Jaki jest cel jej działania?

Krzysztof Chojnowski

: Zgadza się. Na początku tego roku kilku z nas, przedstawicieli branży motoryzacyjne, postanowiło zrobić coś dla ogółu. Za pośrednictwem przewodniczącego sekcji Kamila Radziejewskiego, udało się skrzyknąć kilku młodych, prężnie działających właścicieli i pracowników warsztatów blacharsko lakierniczych z całego kraju. Nadrzędnym celem działania sekcji jest podjęcie dialogu z towarzystwami ubezpieczeniowymi po to, aby uzdrowić – nie ma co ukrywać – wątpliwe działający system likwidacji szkód komunikacyjnych w naszym kraju. Chcemy podejść do tego niestereotypowo, nie chcemy żądać czy oczekiwać czegoś od TU. Mamy gotowe rozwiązania, które będą z korzyścią dla obu stron: skrócą czas likwidacji szkody, poprawią cashflow warsztatów, pozwolą optymalizować koszty naprawy TU, skrócą czas naprawy i zwiększą satysfakcję klienta. W sferze marzeń pozostaje proces likwidacji sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy to pisana na kartce kalkulacja kończyła się wypłatą środków po kilku dniach i zakończeniem sprawy.

Lakiernik:

Kto jest inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia tej sekcji?

Krzysztof Chojnowski

: Pierwszym inicjatorem oraz pomysłodawcą sekcji, choć w nieco innym kształcie niż obecnie, był Tomasz Borowiec – ekspert z dziedziny motoryzacji. Jego specjalnością jest tworzenie i rozwijanie sieci partnerskich dla czołowych firm w tym sektorze. Aktualnie jest związany z wiodącym dostawcą systemów lakierniczych.

W obecnej formie tj. pod banderą PIM, pomysłodawcą sekcji jest Kamil Radziejewski, współwłaściciel warsztatu, partner Audatex odpowiedzialny za szkolenia.

Lakiernik

: Czy Sekcja B-L już działa?

Krzysztof Chojnowski

: Sekcja działa od marca 2023. Rozpoczęliśmy od kilku warsztatów założycielskich. Na chwilę obecną do sekcji przynależy kilkanaście warsztatów. Ciągle dostajemy zapytania z całego kraju o możliwość przystąpienia do naszego stowarzyszenia, więc zakładamy, że w najbliższym czasie będziemy silną i liczną grupą.

Lakiernik

: Jakie firmy już zgłosiły akces?

Krzysztof Chojnowski

: Na początku było nas siedmiu: Usługi Samochodowe Grupa Janisz z Pruszcza Gdańskiego, na chwilę obecną jedyny reprezentant Pomorza w sekcji,

Serwis AUTOFORMA – Bezpieczne Naprawy,

Auto Serwis Arkadiusz Świontek,

AUTOLAKIERCOLOR Radziejewski Jędrzejów,

Auto Service Zalewscy BIS Janki,

Auto Moto Centrum Poznań,

AUTO Komplex Otyń,

AAColor Sławomir Gołąb Polanka.

Następnie dołączyli: Auto Kos Ożarów Mazowiecki,

MOMOT Auto Serwis Mirosław Momot Zamość,

Ps MotorSport Kolbuszowa.

W ostatnim czasie w naszych szeregach pojawiła się również pierwsza firma, która jest dystrybutorem materiałów lakierniczych i okołolakierniczych AutoImex Marki

.

Firma prowadzi również szkolenia lakierników i kadry zarządzającej serwisami B-L. Do grona sekcji dołączyła również firma Herkules,

wiodący dostawca szeroko pojętego zaopatrzenia warsztatów naszej branży. Oferta firmy jest bardzo bogata i oferuje narzędzia i rozwiązania do naprawy i łączenia karoserii multimateriałowych, systemy pomiarowe, akcesoria detailingowe, urządzenie do obróbki mechanicznej i wiele innych.

Dobry prognostykiem jest to, że firmy specjalizujące się w innych gałęziach naszego przemysłu już o nas usłyszały i dołączają do organizacji.

Lakiernik:

Kto może współpracować z Sekcją B-L?

Krzysztof Chojnowski

: Wstępnym założeniem było aby członkami sekcji były warsztaty lakiernicze. Doszliśmy jednak do wniosku, że każdy z przedstawicieli branży automotive, który ma ciekawe pomysły i chęć do działania jest mile widziany. Współpraca ma polegać w dużej mierze na wymianie poglądów i dyskusji. Mile widziani są dostawcy systemów lakierniczych, producenci i dystrybutorzy narzędzi blacharskich, dostawcy rozwiązań wspomagających funkcjonowanie warsztatów. Ktokolwiek jest zainteresowany, zapraszamy do kontaktu.

Lakiernik

: Czy deklaracja warsztatu o przystąpieniu do współpracy wiąże się z jakimiś kosztami?

Krzysztof Chojnowski

: Przystąpienie do sekcji wiąże się z kosztem około 300 zł netto na kwartał i opłatą wpisową 250 zł netto. Zakładamy, że każdy właściciel warsztatu może sobie pozwolić na wydatki tego rzędu i znaleźć w budżecie takie środki.

Lakiernik

: Czy poziom usług warsztatów jest weryfikowany?

Krzysztof Chojnowski

: I tu mamy sedno działania sekcji. Docelowo chcemy dostarczyć gotowe narzędzie towarzystwom ubezpieczeniowym do weryfikowania warsztatów BL. Nasi członkowie będą skatalogowani, zhierarchizowani i zweryfikowani przez PIM poprzez wewnętrzne audyty, ale również przez posiłkowanie się audytami firm wykonujących je komercyjnie. Już teraz mam w sekcji warsztaty, które są po weryfikacji marek znanych na europejskim audytorskim tj. TUV czy Dekra. Chcemy aby warsztat należący do sekcji BL PIM był wiarygodnym partnerem dla TU. Jakość i zaufanie, zarówno klientów jak i przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, to nasz główny cel.

Lakiernik

: Na jakich zasadach opiera się współpraca?

Krzysztof Chojnowski

: Jesteśmy już po kilku spotkaniach. Nakreśliliśmy schemat działania na najbliższe miesiące, dyskutujemy o możliwościach spotkań z TU, przygotowujmy rozwiązania. Mimo obecności funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących, słuchamy wszystkich i razem wyciągamy wnioski.

Lakiernik

: Jakie korzyści ma przynieść działalność Sekcji dla poszczególnych warsztatów i dla całej branży?

Krzysztof Chojnowski

: Jeśli chodzi o korzyści indywidualne to raczej trudno o nich mówić na tym etapie działalności. Niemniej sama możliwość poznania szerszego grona osób z branży jest dużym plusem. Możemy wymienić się doświadczeniami, spojrzeć na trapiące nas problemy z szerszej perspektywy, zobaczyć jak pracują inni w każdym rejonie naszego kraju. Trzeba mieć na uwadze, że w obecnej formie są to działania stricte pro bono. Zakładamy, że wspólnie zrobimy coś dla naszej branży.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Mirosław Rutkowski

Źródło: https://lakiernik.com.pl/