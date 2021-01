SEAT Tarraco z jeszcze większą mocą

Do produkcji trafiła nowa, potężniejsza wersja SEAT-a Tarraco. SUV dostępny będzie z silnikiem 2.0 TSI o mocy 245 KM, automatyczną skrzynią biegów DSG i napędem na cztery koła 4Drive. Nowy wariant popularnego modelu wychodzi naprzeciw klientom oczekującym wysokich osiągów, przy jednoczesnym komforcie użytkowania samochodu.

Najpotężniejszy, 245-konny SEAT Tarraco dołącza do szerokiej gamy wersji modelu – w tym benzynowej (TSI) i z silnikiem Diesla (TSI) o mocy rozpoczynającej się od 150 KM, a także do hybrydowej wersji typu plug-in o mocy 245 KM (180kW). SUV został wyposażony w płynnie zmieniającą biegi, automatyczną 7-stopniową skrzynią DSG, która sprawia, że jazda nie wymaga żadnego wysiłku. Bezpieczeństwo, zarówno na gładkim asfalcie, jak i w trudniejszych warunkach, zapewnia inteligentny system napędu na cztery koła 4Drive.

Pod maską Tarraco znajdzie się czterocylindrowy 2,0-litrowy turbodoładowany silnik TSI o mocy 245 KM (180 kW) i momencie obrotowym 370 Nm. Samochód rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 6,2 sekundy, a jego maksymalna prędkość wynosi 228 km/h.

Nowa odsłona SUV-a będzie dostępna w wersji wyposażenia FR. Ponadto, klienci będą mogli wybrać samochód z pięcioma lub siedmioma miejscami siedzącymi, w zależności od swoich potrzeb i preferencji.

SEAT Tarraco został zaprojektowany w Barcelonie, w siedzibie SEAT-a w Martorell. Nowe egzemplarze trafią do salonów z niemieckiego Wolfsburgu, gdzie właśnie rozpoczęła się produkcja najpotężniejszej wersji SUV-a.

Dane techniczne

SEAT Tarraco 2.0 TSI 245KM DSG 4Drive

Silnik 2.0 TSI Cylindry/Zawory 4 cyl – 16v Objętość skokowa 1,984 cm3 Średnica i skok 82.5 x 92.8 Stopień sprężenia 9.6 Maksymalna moc 245 KM (180kW) / 5,250-6,500 rpm Maksymalny moment obrotowy 370 Nm / 1,600-4,300 rpm Prędkość maksymalna 228 km/h Zużycie paliwa wg WLTP 8.4 – 9.2 l/100 km Emisja CO 2 (g/km) wg WLTP 191-208 g/km

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.