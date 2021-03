SEAT S.A. zapowiada miejski samochód elektryczny do 2025 roku

Podczas dorocznej konferencji prasowej SEAT S.A. ogłosił plan Future Fast Forward. Inicjatywa zakłada m.in. zaprezentowanie nowego miejskiego samochodu elektrycznego do 2025 roku oraz produkcję ponad pół miliona pojazdów elektrycznych rocznie w Martorell. Pod koniec tego roku swój pierwszy w pełni elektryczny model przedstawi CUPRA. Młoda marka planuje również wejście na rynek regionu Azji i Pacyfiku w 2022 roku.

Pół miliona samochodów elektrycznych

Plan Future Fast Forward ma stać się katalizatorem elektryfikacji hiszpańskiego przemysłu. Głównym założeniem jest produkcja pojazdów elektrycznych w Hiszpanii od 2025 roku.

– Docelowo chcemy, by zakłady w Martorell produkowały rocznie ponad pół miliona pojazdów elektrycznych dla całej Grupy Volkswagen – powiedział Prezes SEAT S.A. Wayne Griffiths. – Ten projekt ma się stać motorem transformacji hiszpańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Jednak aby Grupa Volkswagen mogła podjąć ostateczną decyzję dotyczącą tego międzysektorowego i ogólnokrajowego planu, niezbędne jest wsparcie rządu Hiszpanii oraz Komisji Europejskiej. ­

Hiszpania jako drugi co do wielkości producent aut w Europie ma duży wpływ na osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu do 2030 roku. Zamiarem konsorcjum, w skład którego wchodzi SEAT S.A. oraz 14 innych instytucji, jest stworzenie ekosystemu dla pojazdów elektrycznych poprzez stymulowanie popytu oraz rozwój publicznej infrastruktury ładowania. Kolejnym etapem ma być lokalizacja łańcucha wartości pojazdów elektrycznych, zaczynając od ekosystemu akumulatorów elektrycznych. Według założeń inicjatywa pozwoli na zapewnienie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi.

Miejska elektryfikacja

Zapowiedziany przez SEAT-a nowy miejski samochód elektryczny pozwoli marce wejść w segment przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych, o wartości około 20-25 tysięcy euro. Wpłynie to na popularyzację elektromobilności wśród szerokiego grona klientów oraz osiągnięcie celów ustanowionych w Nowy Zielonym Ładzie. Zakład produkcyjny, w którym będzie produkowany nowy model, zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach.

Ambitny rozwój CUPRY

W 2020 roku CUPRA sprzedała 27 400 samochodów, osiągając wzrost o 11% w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to jedna z nielicznych marek w całej Europie, która podczas kryzysu pandemicznego osiągnęła wzrost sprzedaży. Od powstania w 2018 roku CUPRA sprzedała ponad 70 tysięcy samochodów, znacznie przekraczając początkowe oczekiwania.

Podczas konferencji Wayne Griffiths ogłosił, że do 2024 roku zostanie zaprezentowany drugi w pełni elektryczny model CUPRY – Tavascan. Nowy samochód będzie bazował na architekturze MEB koncernu Volkswagen. Pierwszy elektryczny pojazd marki, model Born, zostanie przedstawiony jeszcze pod koniec bieżącego roku. CUPRA planuje również rozszerzenie działalności o nowe kraje. W 2022 roku marka rozpocznie działania w Australii, co jest kluczowym krokiem w stronę ekspansji na rynek regionu Azji i Pacyfiku.

Powrót do zysków jeszcze w 2021 roku

Pandemia COVID-19 tymczasowo zahamowała pozytywny trend sprzedaży SEAT-a utrzymujący się w ostatnich latach. W 2020 roku hiszpańska firma uzyskała wynik operacyjny na poziomie -418 mln euro (2019: 352 mln euro) i zysk po opodatkowaniu w wysokości -194 mln euro (2019: 346 mln euro).

Poziom sprzedaży firmy wpisuje się sytuację branży samochodowej w całej Europie. Najważniejsze rynki dla marek SEAT i CUPRA, takie jak Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy znalazły się wśród krajów najbardziej dotkniętych efektami pandemii w skali całego świata.

W ubiegłym roku SEAT sprzedał ponad 427 tysięcy samochodów, o 25,6% mniej niż w roku poprzednim (2019: 574 100 aut). Przełożyło się to na niższe o 21% obroty w porównaniu do poprzedniego roku (2019: 11 147 mln euro, 2020: do 8 784 mln euro). Pomimo złożonej sytuacji w 2020 roku firma utrzymała swój udział na rynku europejskim, zaś w kilku krajach odnotowała wręcz wzrost.

– W 2021 roku wrócimy do wypracowywania zysków – zaznaczył Wayne Griffith. – Naszym celem jest sprawne zwiększenie sprzedaży i powrót wolumenów do poziomu sprzed COVID-19.

SEAT S.A. utrzymał poziom inwestycji z lat poprzednich. W 2020 roku firma przeznaczyła ponad miliard euro na inwestycje związane z badaniami i rozwojem. To trzeci rok z rzędu, w którym na te działy przeznaczono sumę przekraczającą poziom miliarda euro. Zaangażowanie finansowego firmy w rozwój będzie utrzymane zgodnie ze strategią ogłoszoną w lipcu ubiegłego roku. Do 2025 roku SEAT S.A. planuje przeznaczyć na ten cel ponad 5 miliardów euro.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.