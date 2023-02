SEAT S.A. kontynuuje proces elektryfikacji i świętuje 30. rocznicę powstania zakładu w Martorell

30 lat temu otwarto fabrykę SEAT S.A. w Martorell. Rocznica ta zbiega się z rozpoczęciem największej transformacji w historii firmy i związaną z tym inwestycją o łącznej wartości 3 miliardów euro. Przejście do pełnej elektryfikacji obejmie wszystkie obszary, w tym: badania i rozwój, produkcję i logistykę, handel oraz ludzi i organizację.

Główna fabryka SEAT S.A. do 2025 roku rozpocznie produkcję w pełni elektrycznych pojazdów dla różnych marek w ramach Grupy Volkswagen. W tym celu opracowano strategiczny plan, który obejmuje pięć głównych filarów: ludzi i organizacje, elektryfikację i produkt, kompleksową produkcję end-to-end (E2E), digitalizację oraz zrównoważony rozwój.

Kluczowym projektem dla planowanych działań jest produkcja przez firmę SEAT S.A. małych pojazdów elektrycznych BEV dla Grupy Volkswagen. Martorell stanie się jednym z centrów produkcyjnych samochodów elektrycznych koncernu oraz będzie pełnił kluczową funkcję łańcucha dostaw pojazdów elektrycznych w Hiszpanii.

– W ciągu ostatnich 30 lat SEAT S.A. stworzył miejsca pracy i przyspieszył rozwój przemysłu w naszym kraju, a na przyszłe lata ma jeszcze większe plany. Naszą ambicją jest produkcja pojazdów elektrycznych w Hiszpanii od 2025 roku. W ramach transformacji zakładu w Martorell z linii produkcyjnych będzie zjeżdżać również model CUPRA UrbanRebel – przyznaje Wayne Griffiths, dyrektor generalny SEAT i CUPRA.

Plany transformacji firmy mają związek z mocnym zaangażowaniem SEAT S.A. i Grupy Volkswagen w projekt Future: Fast Forward, którego głównym celem jest elektryfikacja Hiszpanii. Wraz z partnerami plan obejmuje zelektryfikowanie fabryk w Martorell i Pampelunie, budowę nowej gigafabryki akumulatorów w Sagunto w Walencji oraz stworzenie kompletnego ekosystemu dostawców. Szacuje się, że w ramach tego ogólnokrajowego projektu do hiszpańskiej gospodarki wpłynie ponad 21 miliardów euro.

W ramach szeroko organizowanych zmian, firma wprowadziła również plan szkoleń dla swoich pracowników, którego celem jest zwiększenie wydajności organizacji oraz pomoc każdemu z zespołów w procesie transformacji. Równolegle firma SEAT S.A. zainwestuje w swoje zakłady produkcyjne. Celem jest przekształcenie zakładu w Martorell w inteligentną fabrykę. W ramach tych działań, zostaną wdrożone narzędzia do analizy danych i analizy biznesowej, rzeczywistość wirtualna oraz zostanie wykorzystane big data do usprawnienia procesów produkcyjnych i monitorowania prac w czasie rzeczywistym.

– Przed nami wielkie wyzwanie: zmiana naszych procesów produkcyjnych tak, by elektryfikacja stała się codziennością. Aby to osiągnąć, wprowadzimy nowe technologie do zakładu w Martorell i przeszkolimy naszych pracowników, aby zapewnić im niezbędne zaplecze i umiejętności do codziennej obsługi – dodaje Markus Haupt, wiceprezes wykonawczy ds. produkcji i logistyki w SEAT S.A.

Produkcja w Martorell: siła napędowa wzrostu i rozwoju

Obecnie w fabryce i siedzibie Martorell zatrudnionych jest około 12 000 osób. Zakład zajmuje łączną powierzchnię 2,8 miliona metrów kwadratowych, co odpowiada powierzchni 400 boisk piłkarskich.

Fabryka została otwarta w 1993 roku po 34 miesiącach prac budowlanych i rozpoczęła produkcję po zainwestowaniu 244,5 miliarda hiszpańskich peset (1,47 miliarda euro). SEAT S.A. przeniósł produkcję ze swoich starych zakładów Zona Franca w Barcelonie, gdzie produkowano samochody SEAT-a od 1953 roku. Od otwarcia zakładu w Martorell, firma wyprodukowała ponad 12 milionów łącznie 45 modeli pojazdów, eksportując je do ponad 70 różnych krajów na całym świecie. W ubiegłym roku 83% wyprodukowanych samochodów trafiło na zagraniczne rynki.

Pierwszymi modelami, które zjechały z linii montażowej w Martorell, była druga generacja SEAT-a Ibiza oraz SEAT Cordoba. Produkowano wtedy 1500 samochodów dziennie. W ciągu ostatnich 30 lat najczęściej produkowanymi modelami w fabryce w Martorell były SEAT Ibiza (4,7 miliona sztuk), samochody z rodziny Leona (2,5 miliona egzemplarzy) oraz SEAT Cordoba (ponad 1 milion pojazdów). Obecnie najczęściej produkowanym samochodem jest CUPRA Formentor. W ramach globalnego systemu produkcyjnego Grupy Volkswagen fabryka w Martorell odpowiadała również za produkcję Audi Q3, a aktualnie produkuje model Audi A1.

Źródło: SEAT