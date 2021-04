SEAT Ibiza i Arona 2021. Rewolucja wnętrza i ewolucja nadwozia

Już 15 kwietnia o godzinie 10:00 (CET) SEAT zaprezentuje nowe odsłony dwóch kluczowych modeli. SEAT Ibiza to blisko 6 milionów sprzedanych aut od momentu swojego debiutu w 1984 roku, a model Arona w zaledwie 4 lata od premiery stał się drugim sprzedażowym filarem marki. Wydarzenie będzie relacjonowane wirtualnie.

Nowy SEAT Ibiza i Arona zostały zaprojektowane, by odpowiedzieć na współczesne wymogi digitalizacji i dostępności w sieci. Zachowanie młodzieńczego charakteru i intuicyjność obsługi były priorytetem dla projektantów podczas modernizacji modelu. Zupełnie nowy styl projektowania oraz zaawansowana technologia pozwoliły na ulepszenie funkcjonalności i jakości wnętrza.

– SEAT Ibiza to kluczowy model w historii marki z blisko 6 milionami egzemplarzy sprzedanych pięciu pokoleniom klientów. SEAT Arona w ostatnich latach stał się kolejnym wyraźnym filarem dla naszej marki. W zeszłym roku był globalnie drugim najczęściej sprzedawanym modelem SEAT-a – mówi Wayne Griffiths, prezes marek SEAT i CUPRA. – Jestem dumny z unowocześnienia i odświeżenia obu projektów aut. Dzięki tym zmianom oferowana przez nas gama samochodów jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale i bardziej praktyczna.

Do przodu od 1984 roku

Ibiza pozostaje istotnym autem dla historii sukcesu hiszpańskiej marki. Od momentu wprowadzenia samochodu na rynek w 1984 roku mały hatchback jest jednym z najpopularniejszych modeli, jakie kiedykolwiek opuściły linię produkcyjną SEAT-a. Lifting miejskiego samochodu pozwoli na zachowanie niesłabnącej atrakcyjności. Z kolei miejski SUV, Arona, który zadebiutował w 2017 roku, dzięki odświeżeniu zyska bardziej wyrazisty wygląd zewnętrzny, a co za tym idzie bardziej terenowy charakter.

Premiera online nowych modeli SEAT Ibiza i Arona odbędzie się 15 kwietnia o godzinie 10. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz link umożliwiający uczestnictwo zostaną udostępnione przez markę z wyprzedzeniem.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.