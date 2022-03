SEAT i Volkswagen: ponad 7 mld EUR na elektryczną ofensywę w Hiszpanii

Program Future: Fast Forward będzie obejmował otwarcie fabryki ogniw baterii w Sagunto w Walencji, w której pracę znajdzie ponad 3000 osób.

SEAT SA i Grupa Volkswagen podczas dorocznej konferencji wynikowej ogłosiły, że planują wraz z partnerami zewnętrznymi przeznaczyć ponad 7 mld EUR na rozwój elektromobilności w Hiszpanii. Byłaby to największa pojedyncza inwestycja przemysłowa w historii Hiszpanii.

– Ten projekt jest bardzo ważny – dla Volkswagena, Hiszpanii i całej Europy. Naszą ambicją jest zelektryfikowanie Hiszpanii i jesteśmy gotowi wraz z dostawcami zewnętrznymi zainwestować ponad 7 mld EUR w przystosowanie naszych fabryk w Martorell i Pampelunie oraz stworzenie nowego obiektu, który zajmie się produkcją baterii elektrycznych w Walencji – powiedział Thomas Schmall, członek zarząd Volkswagen AG, odpowiedzialny za technologię i przewodniczący Rady Dyrektorów SEAT SA.

Grupa Volkswagen dąży do zdolności produkcyjnej 40 GWh rocznie i planuje zatrudnić w Walencji ponad 3000 osób. Harmonogram jest napięty: aby być gotowym do rozpoczęcia produkcji w 2026 roku, budowa zakładu musi rozpocząć się do końca 2022 roku. Pierwszym kamieniem milowym będzie zatwierdzenie zgłoszenia przez PERTE i sfinalizowanie pozwoleń.

Fabryka w Walencji będzie zasilana energią odnawialną i będzie produkować najnowocześniejsze baterie Grupy Volkswagen. Celem firmy jest zelektryfikowanie Hiszpanii poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Pojazdów Elektrycznych, zbudowanie zakładu produkcji ogniw akumulatorowych i pełnego ekosystemu lokalnego – czytamy w komunikacie.

Podczas konferencji ogłoszono także planowane nowe modele aut elektrycznych marki CUPRA. W 2024 roku w jej portfolio pojawi się zelektryfikowany SUV w wersjach mild-hybrid i plug-in-hybrid, który będzie produkowany na Węgrzech. Z kolei CUPRA Tavascan będzie miała swoją premierę w 2024 roku, natomiast „odważna interpretacja miejskiego samochodu elektrycznego” ma zadebiutować w 2025 roku.

W bieżącym roku CUPRA planuje podwoić swoją sprzedaż, sieć sprzedaży i obroty do 5 mld EUR.

2021: rok pełen zmian

– Rok 2021 charakteryzował się niepewnością i globalnym niedoborem półprzewodników, co miało wpływ na działalność całego sektora motoryzacyjnego i uniemożliwiło SEAT SA osiągnięcie oczekiwanego ożywienia – raportuje SEAT.

Doprowadziło to do ogromnego zmniejszenia produkcji, co z kolei miało negatywny wpływ na sprzedaż i ujemny wynik operacyjny w wysokości -371 mln EUR (2020: -418 mln EUR). Zysk firmy po opodatkowaniu wyniósł -256 mln EUR (2020: -194 mln EUR), a obroty wzrosły do ​​9 256 mln EUR (+5,4%), podczas gdy średni przychód ze sprzedaży osiągnął 16 850 EUR na samochód, czyli był prawie o 480 EUR na pojazd wyższy niż w 2020 roku.

– Pomimo trudnych warunków i strat, kontynuowaliśmy naszą proaktywną ścieżkę inwestycyjną i ulokowaliśmy ponad 900 mln EUR w badania i rozwój oraz wydatki inwestycyjne, co stanowi 7% wzrostu w porównaniu z rokiem 2020. Pokazuje to nasze silne i stałe zaangażowanie we wprowadzanie przyszłych produktów na rynek. Ponadto poczyniliśmy znaczące inwestycje w rozwój marki CUPRA – wskazuje David Powels, wiceprezes ds. finansów i IT w SEAT S.A.

Globalny niedobór półprzewodników ograniczył produkcję i zdolność SEAT SA do zaspokojenia wysokiego popytu na modele obu hiszpańskich marek, który powrócił do poziomu sprzed pandemii. Sprzedaż firmy wzrosła o ponad 10%, z 427 000 do 471 000 samochodów i była napędzana przez rosnącą popularność marki CUPRA i zapotrzebowaniem na modele elektryczne.

Źródło: www.evertiq.pl