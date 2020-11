SEAT – Części samochodowe z łusek ryżowych

Ryż może okazać się cennym surowcem w przemyśle motoryzacyjnym. SEAT rozpoczął pilotażowy projekt zgodny z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Hiszpański producent bada potencjał tworzywa Oryzite uzyskiwanego z łuski ryżowej jako substytutu dla plastiku. Wykorzystanie innowacyjnego materiału na szeroką skalę pozwoliłoby w znaczącym stopniu ograniczyć ślad węglowy w procesie produkcji.

140 milionów ton surowca do dalszej obróbki

Każdego roku na całym świecie zbiera się ponad 700 milionów ton ryżu, co czyni go najpopularniejszą rośliną spożywczą na Ziemi. Około dwadzieścia procent tej masy, czyli mniej więcej 140 milionów ton, stanowią łuski ryżowe. Zazwyczaj są usuwane w procesie oczyszczania ziarna, a następnie palone. – Producenci zrzeszeni w Izbie Plantatorów Ryżu z Montsià wytwarzają około 60 tysięcy ton ryżu rocznie. Poszukiwaliśmy praktycznego zastosowania dla 12 tysięcy ton łuski, które do tej pory zupełnie się marnowało. Tak powstał Oryzite – materiał, który można mieszać z innymi tworzywami termoplastycznymi i dowolnie formować – tłumaczy Iban Ganduxé, CEO Oryzite.



Odnawialna i zrównoważona produkcja

SEAT testuje możliwości wykorzystania Orytize do wytworzenia elementów wykończenia w nowym Leonie.

– Nieustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nam ulepszyć nasze produkty. Dzięki materiałowi z łusek ryżowych jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie plastiku i innych tworzyw sztucznych – komentuje Joan Colet, inżynier w dziale projektowania wnętrz pojazdów.

Prowadzone testy polegają na opracowywaniu alternatywnych modeli takich elementów, jak drzwi i podłoga bagażnika czy podsufitka. Na pierwszy rzut oka części z mieszanki łusek ryżowych oraz poliuretanów i polipropylenów nie różnią się od tych wykonanych przy użyciu tradycyjnej technologii. Wyraźną różnicą jest za to dużo niższa waga kompozytu. – Części są lżejsze, co przekłada się na mniejszą masę całego pojazdu. To z kolei oznacza mniejszy ślad węglowy – mówi Colet. – Produkt staje się bardziej ekologiczny również dzięki zastosowaniu tworzyw odnawialnych, wpisujących się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.



Przyszłość jest zielona

Elementy wykonane z Orytize poddawane są restrykcyjnym testom. Inżynierowie próbują ustalić, ile łuski potrzeba, aby wyprodukować część spełniającą wysokie standardy jakości. Na przykład przestrzeń bagażowa przechodzi testy sprawdzające sztywność i wytrzymałość – podłoga musi unieść 100 kg obciążenia punktowego. Natomiast w komorze klimatycznej analizie poddawana jest odporność poszczególnych części na ciepło, zimno i wilgoć.

– Przed elementami z innowacyjnych, ekologicznych materiałów stawiamy dokładnie takie same wymagania techniczne i jakościowe. Rozważymy wprowadzenie prototypu do masowej produkcji dopiero wtedy, gdy całkowicie spełnia on nasze oczekiwania – zapewnia Colet.

Innowacje dla ochrony środowiska

SEAT angażuje się w realizację celów określonych w porozumieniu paryskim poprzez wdrażanie własnej strategii zrównoważonego rozwoju. Misja firmy MOVEtoZERØ zakłada m.in. minimalizowanie wpływu na środowisko wszystkich produktów w całym cyklu życia – od zakupu surowców i produkcji aż do końca użytkowania.

– Badania naukowe są drogą do zrównoważonej przyszłości. Musimy inwestować w innowacyjne rozwiązania, które pozwolą ograniczyć wykorzystywanie plastiku i przyczynią się do ochrony środowiska – mówi Stefan Ilijevic, szef innowacji SEAT-a. Pilotażowy projekt badający potencjał materiału Oryzite to kolejny krok do wypełnienia przyjętego przez hiszpańskiego producenta zobowiązania – zerowego śladu węglowego do 2050 roku.

Źródło: www.mototarget.pl