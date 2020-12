SEAT Arona nagrodzony Laurem Flotowym 2020

SEAT Arona zwyciężył w XI Profesjonalnym Teście Flotowym SKFS 2020 w kategorii Crossover Mały. O nagrodzie decydowała ocena takich cech, jak wygląd zewnętrzny, funkcjonalność wnętrza czy emisja CO 2 . Test trwał łącznie 10 miesięcy i składał się z trzech etapów.

Profesjonalny Test Flotowy jest organizowany przez Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych. Co roku fleet managerowie wybierają najlepsze samochody spośród pojazdów w analogicznych wersjach wyposażenia z różnych segmentów. Biorą pod uwagę oceny wyglądu zewnętrznego i funkcjonalności wnętrza, wrażenia z jazdy testowej, koszty zakupu i serwisowania, wartość rezydualną, zużycie paliwa oraz emisję CO 2 . W 2020 roku najlepszym samochodem w kategorii Crossover Mały został wybrany SEAT Arona.

– Jesteśmy szczególnie dumni z tej nagrody, która została przyznana po drobiazgowej kontroli i porównaniach z innymi modelami z segmentu – mówi Jakub Góralczyk, PR Manager SEAT Polska. – Traktujemy ją jako kolejne potwierdzenie, że oferta SUV-ów i crossoverów SEAT-a zapewnia wyjątkowe połączenie codziennej praktyczności z dynamiką i wysokim komfortem jazdy.

Model Arona zadebiutował w 2017 roku, a rok później zdobył prestiżową nagrodę Red Dot Award za design. To pierwszy miejski crossover stworzony na nowatorskiej platformie MQB A0, która gwarantuje wyjątkowe właściwości jezdne. Wymagający kierowcy, którzy wiedzą, czego chcą i czują potrzebę wyrażenia swoich preferencji, doceniają również szeroką gamę dynamicznych silników.

SEAT to jedyna firma, która projektuje, produkuje i sprzedaje samochody w Hiszpanii. Należy do Grupy Volkswagen, a międzynarodową działalność prowadzi z siedziby zlokalizowanej w Martorell (w prowincji Barcelona). Eksportuje 80% produkowanych pojazdów i działa w 80 krajach na wszystkich kontynentach. W 2019 roku firma SEAT sprzedała łącznie 574 100 samochodów, ustanawiając nowy rekord sprzedaży.

Grupa SEAT zatrudnia łącznię ponad 15 000 specjalistów w trzech centrach produkcyjnych zlokalizowanych w Barcelonie, El Prat de Llobregat oraz Martorell, w których powstają cieszące się dużym powodzeniem modele Ibiza, Arona i Leon. Pozostałe modele firma produkuje w Czechach, Niemczech, Portugalii oraz na Słowacji.

SEAT jest największym przemysłowym inwestorem w badania i rozwój w Hiszpanii. Posiada własne centrum oprogramowania SEAT:CODE oraz centrum technologiczne, które funkcjonuje jako centrum wymiany wiedzy łączące 1000 inżynierów. Samochody firmy już teraz mogą pochwalić się najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny łączności, a globalny proces cyfryzacji wdrażany przez SEAT-a ma na celu promowanie przyszłości opartej na mobilności.

Stałe dążenie do innowacji przełożyło się na uruchomienie w Polsce w 2020 roku dwóch platform online ułatwiających klientom kontakt z marką SEAT oraz wybór i zakup samochodu. Wirtualny Salon dostępny na portalu SEAT.pl to interaktywny showroom oferujący ogólnodostępne pokazy samochodów na żywo oraz prywatne wideokonsultacje z doradcą, który przedstawi i omówi wybrany model. Platforma Sales Online dostępna pod adresem Sklep.SEAT.pl to z kolei kompletne narzędzie ułatwiające wyszukanie i zamówienie samochodu dostępnego w polskiej sieci dealerskiej SEAT-a. Sales Online zapewnia zarazem dostęp do atrakcyjnej oferty finansowej leasingu konsumenckiego, niedostępnego w stacjonarnych salonach marki.