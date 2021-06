Samochody marki Volvo, modele: XC90 i S90L Excellence

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo, modele: XC90 i S90L Excellence (rok modelowy 2016-2020), jeśli płyn lub jego krople są obecne na wyświetlaczu sterowania tylnego siedzenia podczas włączania ekranu sterowania przedniego siedzenia pasażera, może to spowodować, że wybrana operacja dla przedniego siedzenia będzie włączona do pozycji końcowej, co z kolei może prowadzić do obrażeń.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 37 pojazdów. Przedsiębiorca powiadomi właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów Volvo w celu aktualizacji oprogramowania. Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa; tel. 22 566 28 00). UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców. Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047). Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Źródło: www.uokik.gov.pl