Samochody marki Volvo

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 38 818 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomi właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów Volvo w celu wymiany mocowania pasa bezpieczeństwa. Do czasu naprawy pojazdu zaleca się kierowcy i pasażerowi zadbanie o to, aby zapięcie pasa bezpieczeństwa pozostawało w pozycji pionowej, równolegle do oparcia, aby nie zaginało się nad poduszką siedziska podczas wsiadania.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa; tel. 22 566 28 00).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.