Samochody marki Mazda, modele: Mazda 3 BP i CX-30 DM

Przedsiębiorca Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mazda, modele: Mazda 3 BP wyprodukowanych w Japonii od 06.11.2018 r. do 19.10.2019 r. oraz CX-30 DM, wyprodukowanych w Japonii od 25.04 do 19.10.2019 r., może dojść do nieoczekiwanego zatrzymania się podczas jazdy z powodu niezamierzonego uruchomienia automatycznego hamowania awaryjnego SBS, co wiąże się z ryzykiem najechania przez pojazd jadący z tyłu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 4 096 pojazdów. Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Mazda w celu dokonania stosownej naprawy. Informacji związanych z kampanią udziela Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o. Oddział w Polsce, adres: ul. Postępu 14b, 02-676 Warszawa; tel. 22 318 19 75. UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców. Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2047). Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku – zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Źródło: www.uokik.gov.pl