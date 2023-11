Samochody elektryczne znów wyżej od Diesli

Jak podaje ACEA, we wrześniu 2023 r. liczba rejestracji nowych samochodów wzrosła o 9,2%, osiągając 861 062 sztuki, co oznacza czternasty z rzędu miesiąc wzrostu na rynku samochodowym w UE. Największe wzrosty w UE zanotowały Włochy (+22,7%) i Francja (+10,7%). Rynek niemiecki utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, z niewielkim spadkiem o 0,1% w porównaniu do września 2022 r. Porównanie ilości rejestracji nowych samochodów w UE na koniec 3 kwartału 2023 z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim. Źródło: ACEA

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. unijny rynek samochodowy znacząco wzrósł (+16,9%), osiągając łącznie osiem milionów nowozarejestrowanych jednostek. Pomimo wzrostu od początku roku rynek pozostaje na o 20% niższym poziomie od tego sprzed pandemii COVID, kiedy w analogicznym okresie 2019 roku rejestrowano 10 mln jednostek. Po 3 kwartałach 2023 roku, z wyjątkiem Węgier (-3,2%) wszystkie rynki w regionie odnotowały wzrosty, w tym cztery największe: Włochy (+20,5%), Hiszpania (+18,5%), Francja (+15,9%) i Niemcy (+14,5%).

Rejestracje nowych samochodów w UE według źródła zasilania

We wrześniu udział w rynku samochodów elektrycznych z napędem bateryjnym (BEV) osiągnął 14,8%, co oznacza wzrost z 14,1% we wrześniu roku poprzedniego. To już trzeci raz w tym roku, kiedy samochody zasilane akumulatorowo przewyższają w statystykach diesle, co czyni je trzecim najpopularniejszym wyborem wśród nabywców nowych samochodów. Samochody hybrydowe (HEV) utrzymały pozycję drugiej najchętniej wybieranej opcji, stanowiąc znaczące 27,3% rynku. Chociaż samochody benzynowe nadal są najchętniej wybieranym przez nabywców samochodem, ich udział w rynku spadł z 35,3% we wrześniu 2022 r. do 34,1% w tym roku. Norwegia jest pod względem samochodów elektrycznych ewenementem. 83,4% wszystkich rejestrowanych samochodów na koniec 3 kwartału 2023 to samochody BEV. Nadal jednak udział samochodów z silnikami diesla jest 2x większy od udziału silników benzynowych. Źródło: ACEA

Samochody elektryczne

We wrześniu 2023 r. liczba rejestracji samochodów elektrycznych (BEV) w UE wzrosła o 14,3%, osiągając 127 149 sztuk, co stanowi 14,8% rynku. Niemcy, największy rynek, odnotowały spadek aż o 28,6%, co można wiązać z ograniczeniem od września zachęt dla nabywców prywatnych. Jednak szczególnie pozytywne wyniki na trzech innych rynkach UE – Holandii (+70,8%), Szwecji (+60,7%) i Francji (+34,2%) – zrównoważyły spadek Niemiec. We wrześniu liczba rejestracji nowych samochodów hybrydowo-elektrycznych (HEV) w UE wzrosła o 30,5%, głównie dzięki silnemu wzrostowi na trzech największych rynkach Unii: w Niemczech (+44,1%), Włoszech (+34,8%) i Francji (+30,2%). Przełożyło się to na skumulowany wzrost o 28,8%, przy prawie 2 milionach egzemplarzy sprzedanych w pierwszych trzech kwartałach roku, czyli około jednej czwartej rynku. W zeszłym miesiącu liczba rejestracji nowych samochodów hybrydowych typu plug-in (PHEV) w UE utrzymywała się na stosunkowo stabilnym poziomie (+0,4%) i wyniosła 70 578 sztuk. Dobre wyniki na głównych rynkach, takich jak Francja (+35,1%) i Belgia (+71,4%), pomogły zrównoważyć spadek w Niemczech (-45,7%), które są największym rynkiem dla tego źródła napędu. Ogółem udział w rynku samochodów hybrydowych typu plug-in spadł we wrześniu br. z 8,9% do 8,2%. Jak wskazuje „Licznik elektromobilności”, uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec września br. w Polsce zarejestrowanych było prawie 45,2 tys. w pełni elektrycznych samochodów osobowych (BEV, ang. battery electric vehicles). Natomiast liczba samochodów dostawczych i pojazdów ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła nieco ponad 5,2 tys. To oznacza, że łącznie po polskich drogach jeździ prawie 50,4 tys. całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych. Tylko w pierwszych trzech kwartałach br. ich liczba zwiększyła się o 16,97 tys. sztuk, czyli o 57% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Samochody benzynowe i diesla