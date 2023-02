Samochód Roku powstaje w Polsce. W Tychach ruszyła produkcja Jeepa Avengera

Jeep Avenger to pierwszy elektryczny model amerykańskiej marki i zdobywca tytułu Car of The Year 2023. Stellantis poinformował, że w zakładzie Tychach ruszyła seryjna produkcja tego modelu.

Jeep Avenger – pierwszy elektryczny model producenta powstaje w Polsce

Najmniejszy model w gamie Jeepa, Avenger, jest pierwszym elektrycznym samochodem amerykańskiego producenta. Ma on być kluczowym elementem globalnej strategii elektryfikacji, w ramach której Jeep chce zdobyć pozycję światowego lidera w dziedzinie zeroemisyjnych SUV-ów. Do 2025 roku amerykański producent zamierza sprzedawać w Europie 4 modele elektryczne. Pierwszym z nich jest właśnie Avenger.

Miejscem, w którym ma powstawać Jeep Avenger jest zakład Stellantisa w Tychach. Koncern właśnie poinformował, że rozpoczęto regularną produkcję tego samochodu.

Nowy Avenger to pierwszy SUV marki Jeep produkowany w Polsce i ogromny powód do dumy dla całego naszego zespołu. Rozpoczynamy 2023 rok uruchomieniem produkcji samochodu, który już wzbudził uznanie wśród klientów i ekspertów branżowych. Tomasz Gębka, dyrektor zakładu w Tychach

Jeep Avenger zdobył tytuł Car of The Year 2023. W ścisłym finale Avenger pokonał między innymi takie auta jak Peugeot 408, Volkswagen ID.Buzz czy Renault Austral.

Zdaniem Stellantisa o zainteresowaniu klientów modelem świadczy fakt, że od momentu otwarcia zamówień na elektrycznego Jeepa w Europie (najpierw na wersję 1st Edition – na początku grudnia, od 11 stycznia – na całą gamę) zamówiono ponad 10 tys. egzemplarzy samochodu.

Jeep Avenger – jaki silnik?

Jeep Avenger oferowany jest póki co wyłącznie w jednej wersji silnikowej (w przyszłości producent planuje jednak dołączyć do oferty również wersje spalinowe).

Elektryczna jednostka, którą możemy znaleźć w modelu, generuje 156 KM i 260 Nm momentu obrotowego. Pozwala to Avengerowi na rozpędzenie się do 100 km/h w 9 sekund. Prędkość maksymalna została natomiast ograniczona do 150 km/h. Akumulator o pojemności 54 kWh ma zapewniać do 404 km zasięgu w cyklu mieszanym (według norm WLTP). Ładowanie prądem o mocy 100 kW ma pozwolić na doładowanie akumulatora z 20 do 80 proc. w 24 minuty.

Jeep Avenger – jakie wersje wyposażenia?

Jeep Avenger oferowany jest obecnie w 4 wersjach wyposażenia:

Avenger – od 173 500 zł, w standardzie m.in.: reflektory LED, automatyczna klimatyzacja (1-strefowa), czy system multimedialny Uconnect z ekranem dotykowym o wielkości 10,1 cala

– od 173 500 zł, w standardzie m.in.: reflektory LED, automatyczna klimatyzacja (1-strefowa), czy system multimedialny Uconnect z ekranem dotykowym o wielkości 10,1 cala Longitude – od 180 800 złdodatkowo: elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, tylne czujniki parkowania

– od 180 800 złdodatkowo: elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, tylne czujniki parkowania Altitude – od 190 600 zł, dodatkowo m.in.: elektrycznie otwierana klapa bagażnika, adaptacyjny tempomat, bezkluczkowy dostęp do samochodu

– od 190 600 zł, dodatkowo m.in.: elektrycznie otwierana klapa bagażnika, adaptacyjny tempomat, bezkluczkowy dostęp do samochodu Summit – od 205 200 zł, dodatkowo m.in.: system monitorowania martwego pola, podgrzewane przednie fotele, bezprzewodowa ładowarka do smartfona.

Klienci będą musieli jednak nieco poczekać na elektrycznego Jeepa. Stellantis poinformował, że dostawy pierwszych egzemplarzy Avengera przewidziane są na drugi kwartał 2023 roku.

Źródło: motoryzacja.interia.pl/