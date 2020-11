Samochód jak powerbank

Technologia ABB pozwoli przesłać energię z powrotem do sieci: firma, we współpracy ze spółką DREEV z grupy EDF, rozwija nową stację do ładowania w technologii Vehicle-to-Grid. W projekt zaangażowany jest zespół ABB w Polsce.

Już niedługo kierowcy pojazdów elektrycznych będą mogli wykorzystać energię, która jest magazynowana w baterii samochodu, i to nie tylko na potrzeby samej jazdy.

Firma ABB nawiązała współpracę z francuskim DREEV. W ramach kontraktu szwajcarski gigant dostarczy swoje najnowsze stacje dwukierunkowego ładowania o mocy 11kW, opracowane w technologii Vehicle-to-Grid (V2G). Swój wkład w przygotowanie rozwiązania mają Polacy – Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB w Krakowie współpracuje w dostarczeniu oprogramowania niezbędnego dla aplikacji V2G.

– Dotychczas samochód podbierał energię jednokierunkowo do baterii, za pośrednictwem stacji ładującej z sieci elektrycznej. Dzięki nowemu rozwiązaniu dwukierunkowego ładowania bateria w aucie pełni rolę mobilnego magazynu energii – wyjaśnia Katarzyna Sobótka, dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności w ABB w Polsce. – Pozwoli to np. właścicielom flot na generowanie oszczędności dzięki możliwości zwrotu nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej. Skorzysta na tym środowisko, ale i portfel użytkownika.

Dzięki integracji rozwiązań ABB z oprogramowaniem DREEV, kierowcy pojazdów elektrycznych będą mogli przesłać nadwyżkę mocy z powrotem do sieci. Oprócz niezależności i bezpieczeństwa, jakie gwarantuje taki „powerbank na kółkach”, właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli wygenerować nawet do 20 EUR oszczędności miesięcznie na każdego posiadanego elektryka. Wygospodarowana nadwyżka powoduje, że zastosowanie rozwiązania V2G rzeczywiście zmniejsza całkowity koszt eksploatacji pojazdu z silnikiem elektrycznym. To istotny krok w stronę popularyzacji tego środka transportu – podkreśla ABB w komunikacie.

– Opracowanie tej inteligentnej, dwukierunkowej infrastruktury do ładowania będzie znaczącym krokiem w ewolucji naszego ekosystemu e-mobilności. To również kamień milowy w strategii zrównoważonego rozwoju ABB – powiedział Frank Muehlon, szef globalnej działalności ABB zajmującej się rozwiązaniami dla infrastruktury mobilnej.

Przyszłość jest elektryczna

Niedawno ABB została partnerem strategicznym kampanii edukacyjnej elektromobilni.pl, której celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnych technologii w transporcie. Obecnie niewiele samochodów elektrycznych obsługuje technologię dwukierunkowego ładowania, ale oczekuje się, że dzięki takim inicjatywom, jak ta podjęta przez ABB, w ciągu najbliższych pięciu lat popularność tego rozwiązania wzrośnie. Być może V2G stanie się nawet dominującą technologią. Prognozy wskazują, że liczba pojazdów elektrycznych na drogach wyniesie do 559 milionów w 2040 roku, a 33 procent światowej floty będzie zasilanych energią elektryczną. Światowy ekosystem energetyczny musi ewoluować, aby wspierać i nadążyć za tą transformacją.

– Wszyscy producenci prędzej czy później będą dążyć do wdrożenia u siebie tej technologii. Niedługo stanie się ona standardem – uważa Katarzyna Sobótka z ABB.

DREEV jest spółką joint venture, która została zawiązana pomiędzy EDF i Nuvve – firmą specjalizującą się w rozwoju technologii inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych.

Źródło: www.evertiq.pl