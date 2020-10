Sąd Najwyższy wsparł batalię o VAT. Komentarz Stanisława Syguły

Leasingobiorcy, którzy dotąd nie mogli sobie odliczyć podatku VAT (lub mogą odliczyć tylko połowę VAT) wreszcie dostaną pełne odszkodowania z OC komunikacyjnego sprawcy wypadku. Prawo takie potwierdził w uchwale Sąd Najwyższy (SN). To odpowiedź na wieloletnie batalie właścicieli aut leasingowych i branży serwisowej o to, by odszkodowanie za naprawę takiego samochodu przez przedsiębiorcę niepodlegającemu opodatkowaniu VAT uwzględniało wartość tego podatku. W związku decyzją SN Rzecznik Finansowy zapowiedział, że wznosi postępowania interwencyjne w około 500 sprawach, które trafiły do niego w latach 2018-2020. Chodzi o roszczenia z tytułu “niedopłaconego VATu” przez leasingobiorców aut.

O komentarz poprosiliśmy P. Stanisława Sygułę, Prezesa Autoryzowanej Stacji Marki Citroen