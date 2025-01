Rzecznik nie ufa diagnostom. Oczekuje zaostrzenia przepisów

O ile zatem diagnosta wychwyci „na ucho” wydech przekraczający wszelkie normy, o tyle nie zweryfikuje czy akceptowalnie głośny pojazd, nie wykracza poza normy ustalone podczas jego homologacji. Jedyny wiarygodny pomiar to zatem taki, w którym diagnosta zna właściwy poziom głośności danego pojazdu i dysponuje sonometrem.

Z takich urządzeń korzystają czasem policjanci podczas rzadko spotykanych akcji, kiedy to pojazdy są sprawdzane pod kątem niedozwolonych modyfikacji. W pozostałych przypadkach funkcjonariusze także dokonują pomiaru „na ucho” i jeśli zatrzymany pojazd budzi ich wątpliwości co do spełniania norm głośności, mogą zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować właściciela do stacji kontroli pojazdów.