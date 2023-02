Rynek auto używanych 2022 r. autoDNA sprawdza!

W 2022 r. nastąpił dwucyfrowy spadek rynku aut używanych w Polsce, jeśli chodzi o skalę przerejestrowań na nowego właściciela oraz pierwsze rejestracje samochodów osobowych z importu – wynika z danych autoDNA.

Kondycja rynku aut używanych to istotny wskaźnik pokazujący stan gospodarki oraz sytuację konsumentów – kierowców. Ubiegły rok nie był dla obu zbyt optymistyczny. Branża motoryzacyjna wciąż mierzyła się z ograniczoną dostępnością komponentów do produkcji aut, co przekładało się na dostępność nowych samochodów w salonach. Z kolei konsumenci byli pod ogromną presją rosnących cen, co z perspektywy kierowców było odczuwalne nie tylko w postaci drogich paliw, ale również coraz droższych aut, i to zarówno nowych, jak i używanych. Niepewność związana z wojną na Ukrainie również nie skłaniała do wymiany bądź zakupu używanego auta.

Spadek rynku pogłębiła sytuacja na Ukrainie

Te wszystkie czynniki sprawiły, że krajowe przerejestrowania samochodów używanych na kolejnego właściciela spadły w 2022 r. o 29% w porównaniu do 2021 r. do poziomu 640 tys. aut. Prawdziwe załamanie nastąpiło w ponownych rejestracjach samochodów pochodzących z importu, gdzie analogiczna liczba wyniosła 963 tys. pojazdów, mniej aż o 39% w porównaniu do 2021 r. Pierwsze rejestracje tego typu aut, czyli najczęściej “świeżo” sprawdzonych zmniejszyły się w ubiegłym roku do poziomu nieco ponad 700 tys. po spadku o 18%. We wszystkich kategoriach pojazdów wyraźny “dołek” nastąpił w lutym oraz marcu na skutek niepewności związanej z pierwszymi tygodniami wojny na Ukrainie.

Auta z importu wyraźnie spowolniły

W przypadku aut z importu, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce, spadek ma również związek z mniejszą dostępnością nowych samochodów. Klienci w salonach muszą często czekać wiele miesięcy na dostawę pojazdu w wybranej przez siebie konfiguracji. W efekcie wymiana parku używanych na nowe zwolniła, co odbija się również na dostępności tych pierwszych w krajach Europy Zachodniej, głównym źródle sprowadzanych do nas aut.

Mimo to na polskim rynku samochodów z drugiej ręki wciąż dominują pojazdy z importu, ale sporą popularnością cieszą się też pojazdy krajowe. W 2022 r. Na 1 auto krajowe przypadało średnio 2,6 samochodów używanych z importu – zarówno „świeżo” sprowadzonych (1. rejestracja), jak i przerejestrowanego, czyli zarejestrowanego w Polsce co najmniej po raz drugi. Odsetek ten wzrósł nieznacznie w porównaniu do 2021, kiedy to na 1 samochód używany krajowy przypadało 2,4 pojazdów sprowadzonych.

Jak wygląda sytuacja w regionach?

W podziale na województwa 5 regionów – dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie i mazowieckie odpowiada za blisko 60% wszystkich przerejestrowań używanych aut krajowego pochodzenia na nowego właściciela. W przypadku ponownych rejestracji aut z importu odsetek aut z tych regionów jest również wysoki i wynosi 51%. Dla pierwszych rejestracji samochodów z importu sytuacja jest niemal identyczna – wspomniane wyżej 5 województw odpowiada za 52% tego typu rejestracji. W porównaniu do zeszłego roku liczba pierwszych rejestracji w tych 5 regionach zmniejszyła się o 21%, co oznacza o ponad 75 tys. samochodów mniej niż w 2021 r. Pozostałe województwa odnotowały spadki na podobnym poziomie.

Dla kupujących auto używane sytuacja oznaczała mniejszy wybór aut, co w połączeniu z drogim paliwem, niepewnością w związku z wojną na Ukrainie i galopującą inflacją z pewnością nie zachęcało do zakupu samochodu używanego.

Źródło: autoDNA