Rekordowe inwestycje SK IE Technology: firma wyda prawie miliard dolarów w Polsce

Koreańska SK IE Technology, spółka zależna SK Innovation, planuje największe w swojej historii inwestycje w fabryki separatorów do akumulatorów do pojazdów elektrycznych i wybuduje dwa kolejne zakłady w naszym kraju o łącznej wydajności 860 mln m kw. rocznie.

W połączeniu z dwoma poprzednimi zakładami separatorów powstającymi w Dąbrowie Górniczej da to roczne moce na poziomie 1,54 mld m kw. tylko w Polsce. Zarząd SK IE Technology zadecydował o zainwestowaniu około 1,13 bln KRW (ponad 970 mln USD) w budowę trzeciej i czwartej w Europie fabryki separatorów zlokalizowanych na Śląsku. Będzie to największa z dotychczasowych pojedynczych inwestycji realizowanych przez SK IE Technology.

W związku z nowym projektem zatrudnienie znajdzie 800 osób.

– Powodem, dla którego firma SK IE Technology dokonuje tak dużych inwestycji, jest podjęcie działań zapobiegawczych w związku z olbrzymim popytem na zakupy ze strony powiązanych branż szybko rozwijającego się rynku akumulatorów do pojazdów elektrycznych – czytamy w komunikacie. To ogromne zapotrzebowanie na materiały bateryjne dobrze obrazuje fakt, że SK IE Technology wyprzedało już zasoby, które dopiero mają być wyprodukowane w tym roku w polskiej fabryce numer 1. Zakład rozpocznie działalność w trzecim kwartale 2021 roku. SK IE Technology rozpocznie budowę Zakładu 3 i Zakładu 4 w Polsce w trzecim kwartale tego roku, a produkcja w tych obiektach ma ruszyć do końca 2023 roku. Istniejący Zakład 1 rozpocznie produkcję w trzecim kwartale bieżącego roku, a Zakład 2 – w pierwszym kwartale 2023 roku. Budowa drugiego zakładu Roczna zdolność produkcyjna zakładów nr 3 i 4 SK IE Technology w Polsce wyniesie po 430 mln m kw. Dodając 680 mln m kw. wydajności zakładów 1 i 2, SK IE Technology będzie w stanie produkować łącznie 1,54 mld m kw. separatorów rocznie tylko w Polsce.– czytamy w komunikacie. To ogromne zapotrzebowanie na materiały bateryjne dobrze obrazuje fakt, żeSK IE Technology rozpocznie budowę Zakładu 3 i Zakładu 4 w Polsce w trzecim kwartale tego roku, a produkcja w tych obiektach ma ruszyć do końca 2023 roku. Istniejący Zakład 1 rozpocznie produkcję w trzecim kwartale bieżącego roku, a Zakład 2 – w pierwszym kwartale 2023 roku. Budowa drugiego zakładu została ogłoszona jesienią ubiegłego roku. Oto zestawienie istniejących i planowanych fabryk separatorów SK IE Technology wraz z terminami rozpoczęcia produkcji.

Separatory to podstawowe materiały, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i wydajność akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych. Stanowią około 15-20% kosztów produkcji baterii. SK zwraca uwagę na kluczowe dla akumulatorów do pojazdów elektrycznych kwestie bezpieczeństwa, w szczególności jeśli chodzi o pożary, których jedną z możliwych przyczyn jest uszkodzenie separatora. Firma podkreśla, że jak dotąd nigdy nie zdarzył się przypadek pożaru baterii z separatorem wyprodukowanym przez SK IE Technology. SK wdrożyło bowiem specjalne technologie zapewniające m.in. kontrolę grubości separatora i minimalizujące możliwość powstawania odkształceń, nawet pod wpływem ciepła czy wstrząsów – czytamy w komunikacie. Analitycy branżowi przewidują gwałtowny wzrost światowego rynku separatorów do około 16 mld m kw. w 2025 roku z około 4 mld m kw. w roku 2020. Co więcej od 2023 roku spodziewany jest niedobór podaży.

SK IE Technology powstała w 2019 roku z wydzielenia części separatorowej z SK Innovation, jednej z największych południowokoreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego. Zajmuje się przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty. W Polsce działa od 2018 roku. Dzięki nowej inwestycji zakład w Dąbrowie Górniczej będzie największą fabryką spółki na świecie, a całkowite nakłady inwestycyjne przekroczą 1,5 mld EUR (prawie 7 mld PLN).

Fot. Evertiq

Źródło: www.evertiq.pl