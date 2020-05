Raport za 2019 rok: Bosch umacnia swoją pozycję w Polsce

W ubiegłym roku Bosch zainwestował w Polsce blisko 600 mln PLN. Firma zwiększyła przychody ze sprzedaży w naszym kraju o 3% r/r, ale ogranicza prognozy na rok bieżący.

– Ze względu na obecną sytuację oczekujemy, że ten rok będzie dla nas trudny. Jednak nasze zaangażowanie w polski rynek i wysoka ocena jego potencjału rozpatrywanego w perspektywie długoterminowej, pozostają bez zmian – powiedział Rafał Rudziński, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce. Bosch osiągnął w Polsce w 2019 roku skonsolidowany obrót w wysokości ponad 5,6 mld PLN (1,3 mld EUR), co oznacza trzyprocentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. Obroty netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły w 2019 roku ponad 8,9 mld PLN (blisko 2,1 mld EUR). Liczba pracowników Bosch w Polsce wzrosła w ubiegłym roku o ponad sześć procent do 7900 osób. W związku ze światową pandemią koronawirusa, Bosch ogranicza swoje prognozy na bieżący rok.– powiedział Rafał Rudziński, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

– W 2019 roku zainwestowaliśmy w Polsce blisko 600 mln zł. Fabryka układów hamulcowych w Mirkowie pod Wrocławiem rozpoczęła pracę nad nową linią innowacyjnego podzespołu do samochodów elektrycznych i hybrydowych, a spółka BSH otworzyła nowe centrum R&D i fabrykę zmywarek w Łodzi. Te działania umacniają obecność koncernu w Polsce i umożliwiają naszym spółkom projektowanie i wdrażanie innowacji – podkreśla Rafał Rudziński. Wyniki w poszczególnych obszarach biznesowych

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch Sp. z o.o.; Bosch Rexroth Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; i sia Abrasives Sp. z o.o. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia 7 900 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2019 r.).

Należący do sektora Mobility Solutions dział Części Samochodowych odnotował w 2019 roku dwucyfrowy wzrost obrotów. Fabryka układów hamulcowych Bosch w Mirkowie k. Wrocławia w 2019 roku rozpoczęła proces uruchomienia nowej linii produkcyjnej iBooster 2 – innowacyjnego podzespołu układów hamulcowych nowej generacji, wykorzystywanego głównie w samochodach elektrycznych i hybrydowych. Do sektora Consumer Goods należą dział Elektronarzędzi oraz spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Będąca częścią Działu Elektronarzędzi najmłodsza spółka Grupy Bosch w Polsce – sia Abrasives Polska, w 2019 r. rozwinęła produkcję materiałów ściernych zdobywając nowych klientów z różnych branż na całym świecie.

W 2019 roku w zlokalizowanej w Goleniowie pod Szczecinem firmie, otwarto dział Badań i Rozwoju i zatrudniono pierwszych specjalistów w tym obszarze. 2019 rok był też kolejnym rokiem znaczących inwestycji firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w Polsce. Spółka otworzyła w Łodzi nową fabrykę zmywarek, która jest największą fabryką AGD Grupy Bosch w Europie. W łódzkiej fabryce powstają zmywarki wyposażone w ekosystem Home Connect, pozwalające użytkownikom na zdalną obsługę urządzeń.

Docelowo w zakładzie produkowanych ma być 3 mln urządzeń rocznie. W 2019 roku w Łodzi otwarte zostało również Centrum Badań i Rozwoju firmy BSH, które odpowiada za rozwój innowacji w obszarze pralnictwa (suszarki do ubrań i pralki). Firma BSH kontynuowała również budowę Centrum Logistycznego we Wrocławiu, które będzie obsługiwało wrocławskie fabryki spółki. Dział Termotechniki, będący częścią dywizji Energy and Building Technology zakończył rok 2019 z dwucyfrowym wzrostem obrotów. Również dwucyfrowy wzrost sprzedaży osiągnęła należąca do działu Industrial Technology firma Bosch Rexroth.

Grupa Bosch: perspektywy na 2020 r. i strategia długoterminowa

– W związku z pandemią koronawirusa, Bosch przewiduje, że w bieżącym roku obrotowym światowa gospodarka stanie przed poważnymi wyzwaniami. Wiele wysiłku będzie wymagało od firmy osiągnięcie przynajmniej zrównoważonego wyniku, a działania podjęte przez zarząd Grupy Bosch zostały ogłoszone podczas ostatniej dorocznej konferencji prasowej w Niemczech. Pomimo obecnych wyzwań, Bosch utrzymuje swój długoterminowy kurs strategiczny: globalny dostawca technologii i usług kontynuuje systematyczną realizację ambitnych celów klimatycznych i rozwija obszary niezbędne do rozwoju zrównoważonej mobilności – podkreśla Bosch w komunikacie i zapowiada, że osiągnie swoje globalne cele klimatyczne w 2020 r.

Wszystkie 400 lokalizacji firmy na całym świecie mają być neutralne dla klimatu pod względem emisji CO2. Bosch chce także zorganizować działania wstępne i uzupełniające w obrębie łańcucha wartości w taki sposób, aby były one w jak największym stopniu neutralne dla klimatu. Do 2030 roku wartość związanych z tym emisji Bosch (zakres 3) zmaleje o 15 proc., czyli o ponad 50 milionów ton rocznie. Ponadto firma planuje wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas realizacji ponad 1000 własnych projektów w zakresie efektywności energetycznej i udostępnić je na rynku w formie usług konsultingowych, które będą świadczone przez nowo utworzoną spółkę doradczą Bosch Climate Solutions.

Działania na rzecz klimatu przyspieszają zmiany strukturalne w wielu sektorach, a wodór staje się coraz ważniejszy, zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, jak i technologii budowlanej, dlatego Bosch współpracuje z partnerami rozwijając mobilne i stacjonarne ogniwa paliwowe. Według Volkmara Dennera, prezesa Robert Bosch GmbH, w obszarze mobilności ważna jest szeroka ofensywa technologiczna, która nie tylko będzie wspierać zrównoważoną mobilność opartą na akumulatorach elektrycznych, ale uwzględni też rolę wydajnych silników konwencjonalnych, a przede wszystkim – odnawialne paliwa syntetyczne i ogniwa paliwowe. Tam, gdzie to możliwe, Bosch chce przyczyniać się do powstrzymania pandemii, na przykład poprzez nowo opracowany szybki test Covid-19 i urządzenie do analizy Vivalytic. Firma zamierza wyprodukować ponad milion szybkich testów na koronawirusa w 2020 r. i zwiększyć produkcję do trzech milionów w przyszłym roku.

Ponadto w niektórych regionach Bosch produkuje maski ochronne i środki dezynfekujące, w celu ochrony swoich pracowników.

