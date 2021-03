We wtorek (16.03) PIM będzie brał udział w wideokonferencji „Brexit and new <after Brexit> bilateral relations between Poland and UK” z nową ambasador Wielkiej Brytanii, Panią Anne Clunes.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie problemów biznesowych w relacjach z UK po Brexicie do wtorku (16.03) do godz. 14, tak aby przedstawiciel PIM mógł przedstawić pytania podczas spotkania.

Pytania prosimy kierować na adres: sekretariat@pim.org.pl