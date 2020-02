PSA i Saft zbudują dwie fabryki baterii

PSA i Saft utworzą spółkę joint venture, Automotive Cell Company (ACC), która będzie produkować baterie litowo-jonowe do samochodów elektrycznych w dwóch europejskich fabrykach.

Fabryki powstaną we Francji i w Niemczech, a ich łączne moce produkcyjne mają wynieść 48 GWh do 2030 roku. Oznacza to produkcję miliona baterii rocznie (10-15% europejskiego rynku), rozpoczętej w 2023 roku. Wartość inwestycji wyniesie 5 mld EUR, projekt otrzymał wsparcie ze strony Unii Europejskiej w wysokości niemal 1,3 mld USD.

Pierwsza faza projektu będzie się koncentrować wokół prac badawczo-rozwojowych i zakłada uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej we francuskim Nersac, gdzie Saft ma już swoją siedzibę. Zakład rozpocznie działalność w połowie 2021 roku. Zatrudnienie ma w nim znaleźć 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się rozwojem i komercjalizacją wydajnych baterii litowo-jonowych. Realizacja tej inwestycji pochłonie 200 mln EUR.

Powyższy projekt to początek większych inwestycji prowadzących do uruchomienia produkcji na wielką skalę w regionie Hauts-de-France, początkowo na poziomie 8 GWh, stopniowo zwiększanej do 24GWh. W połączeniu z produkcją fabryki w Niemczech, ACC ma osiągnąć moce produkcyjne w wysokości 48GWh do 2030 roku. Fabryka w Niemczech będzie zlokalizowana w Kaiserslautern, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat

Spółka JV pod nazwą Automotive Cell Company (ACC) będzie w równych częściach własnością PSA i Saft na etapie produkcji pilotażowej, następnie PSA przejmie kontrolę na spółką, Saft będzie właścicielem 33% udziałów.

Źródło: www.evertiq.pl