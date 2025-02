Przełom w bateriach do elektryków. „Golden Battery” ładuje się 10 minut!

Zeekr po raz pierwszy ujawnił swoją technologię “Golden Battery” w ramach testów drogowych. Akumulator producenta pojazdów elektrycznych został zamontowany w SUV-ie 7X i z powodzeniem powtórzył testy laboratoryjne z końca 2023 r. Akumulator naładował się od 10% do 80% w zaledwie dziewięć minut i 45 sekund.

Ze względu na ograniczenia handlowe między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, kanał YouTube “Out of Spec Reviews” musiał powtórzyć testy na Zachodzie. Tym samym pokazał jak akumulator litowo-jonowo-fosforanowy (LFP) o mocy 75 kWh, rozładowany do 0%, następnie podłączony do gniazda ładowania Zeekr – naładował się do 100% w 19 minut.

Ładowarka Zeekr o mocy 840 kW jest jedną z najpotężniejszych na świecie. Nowe ładowarki dostępne publicznie mają moc zaledwie 350-400 kW. I są obecnie wprowadzane na rynek. Test wykazał, że SUV 7X rozpoczął ładowanie z mocą 200 kW do osiągnięcia 10%, a następnie zwiększył moc szczytową do 460 kW, przy utrzymującej się średniej 400 kW.

Szybkość ładowania w zakresie 10-80% zajęła nieco ponad dziewięć minut. Dzięki temu pojazdy elektryczne zbliżyły się do czasu tankowania standardowego pojazdu napędzanego benzyną. Sekretem sukcesu firmy Zeekr ma być jej sieć szybkiego ładowania, która według “Motor 1” jest już gotowa do wprowadzenia w Australii oraz Tajlandii.

Źródło: evertiq.pl