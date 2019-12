Zaskakujący protest właścicieli aut elektrycznych w Chorwacji. Prawdopodobnie pierwszy taki w historii! Kierowcy elektryków zablokowali stację benzynową protestując w ten sposób przeciwko utrudnieniach w ładowaniu swoich samochodów. Okazuje się, że nawet w państwach, gdzie ładowarek do elektryków jest dużo więcej, niż w Polsce są one niedostępne choćby dlatego, że na miejscu parkują bezkarnie właściciele aut spalinowych. Inne przepisy obowiązują w USA – już w 5 stanach zajęcie miejsca spalinowym samochodem przy elektrycznej ładowarce oznacza natychmiastowe odholowanie auta i wysoki mandat. W Polsce póki co jest niecałe 700 stacji ładowania pojazdów i około 5500 samochodów elektrycznych, co ustawia nas na końcu europejskiej listy elektromobilności.

https://insideevs.com/news/387097/evs-block-gas-station/