Program redukcji emisji CO2 Audi: zrównoważone środowiskowo aluminium wykorzystywane przy produkcji felg Audi e-tron GT

Ingolstadt, 25 marca 2021 r. AUDI AG kontynuuje swój program redukcji emisji CO2 w łańcuchu dostaw i robi to już w fazie produkcji podzespołów stosowanych w modelach Audi. W ramach projektu pilotażowego marka zamawia w firmie RONAL GROUP 20-calowe felgi do Audi e-tron GT, które wykonane są z wytapianego w warunkach o niskiej emisji CO2 aluminium, dostarczanego przez Alcoa.



Do produkcji felg Audi, Alcoa dostarcza aluminium pozyskiwane w opracowanym przez siebie, innowacyjnym procesie wytopu, który zamiast dwutlenku węgla emituje tlen. Spółka joint venture ELYSIS zajmuje się obecnie dalszym rozwojem tego procesu. Technika wytopu ELYSIS, która jest obecnie rozwijana do skali komercyjnej i nad którą prowadzi się badania w USA i w Kanadzie, w porównaniu z tradycyjnym procesem produkcji aluminium nie powoduje bezpośredniej emisji CO2. Wykorzystuje ona tzw. anodę obojętną, która zastępuje anody węglowe tradycyjnie stosowane podczas elektrolizy, czyli procesu wykorzystywanego przy produkcji aluminium pierwotnego. Anoda obojętna jest nierozpuszczalna w elektrolicie w warunkach uzyskiwanych w elektrolizie.



Produkowane w technologii formowania przepływowego w celu optymalizacji masy 20-calowe felgi aluminiowe RONAL GROUP, są opcjonalnym wyposażeniem Audi e-tron GT. Powstają one z mieszanki metalu uzyskiwanego w procesie ELYSIS i niskowęglowego aluminium przygotowywanego przez Alcoa. Niepowtarzalny design aluminiowych obręczy poprawia właściwości aerodynamiczne podczas jazdy. Zamontowane w nich łopatki mają grubość zaledwie dwóch do trzech milimetrów, w znacznym stopniu przykrywają koła i w ten sposób przyczyniają się do wysokiej wydajności aerodynamicznej.



Audi e-tron GT to model typu Gran Turismo, zostało zatem zaprojektowane specjalnie z myślą o sportowym charakterze i wydajności, a jego współczynnik oporu powietrza wynosi 0,24. Ta doskonała wartość przyczynia się do osiągnięcia zasięgu elektrycznego do 488 lub 472 kilometrów (wg. WLTP). Audi e-tron GT to pierwszy elektryczny samochód marki Audi, który powstaje w zakładach Böllinger Höfe w niemieckim Neckarsulm. Od roku 2020, zakład ten zasilany jest energią odnawialną. Od momentu rozpoczęcia produkcji seryjnej modelu e-tron GT, ciepło potrzebne do produkcji w Böllinger Höfe dostarcza elektrociepłownia zasilana biogazem. Audi, by zrównoważyć emisję CO2, której obecnie nie da się uniknąć wyłącznie dzięki odnawialnym źródłom energii, wykorzystuje kredyty węglowe z certyfikowanych projektów ochrony klimatu.



RONAL GROUP produkuje aluminiowe felgi w swoim zakładzie w Landau, korzystając w stu procentach z ekologicznej energii elektrycznej, a zużycie ciepła kompensuje za pomocą offsetu. Audi, Alcoa i RONAL GROUP są członkami Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Na początku roku AUDI AG, jako pierwszy producent z branży motoryzacyjnej, otrzymało od ASI certyfikat “Chain of Custody”, który zaświadcza, że firma pracuje z aluminium w sposób zrównoważony, uwzględniając aspekty etyczne, ekologiczne i społeczne.



W roku 2018 Audi zainicjowało “Program redukcji CO2 w łańcuchu dostaw”, którego celem jest sukcesywna dekarbonizacja łańcucha dostaw. Program ten pomaga już w procesach produkcyjnych, redukując emisję CO2 na każdy wytworzony pojazd. „Aluminium jest w centrum uwagi programu redukcji emisji CO2, ponieważ produkcja tego materiału wymaga dużych nakładów energii. Zanim aluminium trafi do Audi, powoduje już duże emisje CO2 w procesach produkcyjnych. Dlatego aktywnie poszukujemy innowacyjnych procesów, które pomogą zredukować emisję CO2 już na wczesnym etapie procesu produkcyjnego. Proces zaproponowany przez ELYSIS jest obiecujący, ponieważ działa już w fazie przetwarzania surowca” – mówi Marco Philippi, szef strategii zaopatrzenia w AUDI AG. „Tego rodzaju innowacje pozwalają nam na zwiększenie wydajności w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw i sprawiają, że nasze modele docierają do klientów z mniejszym śladem węglowym.”